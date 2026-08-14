Comerços i hotels pressionen per frenar la degradació de Trafalgar
El tram entre Urquinaona i Arc de Triomf, de creixent afluència, pateix aquest estiu problemes d’incivisme, utilització de les voreres per pernoctar i alguns robatoris nocturns.
Patricia Castán
Els comerciants i veïns més matiners de l’eix que dibuixen els carrers de Trafalgar i la ronda de Sant Pere caminen molts dies esquivant matalassos col·locats a sobre de les voreres, o les restes que deixen alguns incívics que s’instal·len a la nit als portals dels edificis. Amb una creixent afluència de gent a tots dos carrers, com a connexió natural cada vegada més turística entre les places de Catalunya i Urquinaona amb l’Arc de Triomf, els estius compliquen la convivència en aquesta zona. Però residents, hotels i empresaris coincideixen que els últims mesos han sigut especialment delicats, ja que han coincidit alguns robatoris nocturns amb talls elèctrics que han afectat alguns baixos comercials.
El districte de l’Eixample confirma haver rebut una instància d’hotels de la zona amb queixes sobre els furts, però el districte emfatitza que en zones de molt pas és habitual que se’n produeixin més, i per aquest motiu s’activa un control policial més exhaustiu en aquests punts en temporada alta, a més d’un reforç de les tasques de neteja.
A meitat de la setmana passada, un dia normal començava amb més de mitja dotzena de matalassos d’1,35 metres a la vorera de Trafalgar, entre Méndez Núñez i el passeig de Lluís Companys. L’escena cridava l’atenció, perquè s’afegia a la presència de persones que dormen sobre cartrons als portals o confluències. "Marxen quan aixequem la persiana", indica una treballadora d’una cafeteria que viu en primera persona el tragí estival a la via pública, on han patit dos robatoris nocturns en pocs dies, un d’ells amb un vidre trencat.
L’increment de persones que dormen al carrer, en àmplies voreres, és freqüent en altres punts de l’Eixample i de Ciutat Vella, dos districtes fronterers al centre. A l’estiu aquest fenomen s’alimenta de diferents situacions, que inclouen des de nòmades urbans que recorren la capital catalana i dormen sense problema al ras, com va retratar EL PERIÓDICO diumenge passat, fins a persones sense sostre o col·lectius vulnerables que recullen ferralla i l’aparquen a la zona. També hi ha usuaris que van a narcosales, assenyalen diversos empresaris, treballadors de botigues i restaurants i veïns. Però més enllà de les problemàtiques socials, per a les quals reivindiquen més recursos públics, els entrevistats al·ludeixen a la brutícia i l’incivisme que s’hi troben de bon matí.
Un florista apunta al greu problema d’higiene que comporten algunes de les diverses actituds incíviques. "Al matí la zona està plena d’excrements humans, de gent que fa les seves necessitats al carrer", lamenta.
Col·lateralment, els comerciants pateixen una altra conseqüència del moviment de contenidors i residus a la zona. El titular d’un colmado ecològic que fa una dècada que està a la zona i s’ha convertit en un referent del minvant comerç de proximitat –en un entorn on s’obren pas accelerat el fast food i els productes take away de procedència asiàtica–, explica les incidències que han patit amb la gestió del cartró dels seus establiments. Dipositen les caixes al carrer en l’horari i el lloc que estan estipulats per a la seva recollida, però habitualment apareixen en altres llocs unes hores després perquè algú les ha utilitzat o les dispersat durant la matinada. En molts casos, a les caixes de cartró consta alguna identificació del comerç del qual procedeix, llavors l’Ajuntament, al trobar els residus escampats, imposa multes al botiguer pensant que és qui ha comès la infracció.
Apagades
Aquesta percepció de "degradació" contrasta amb un imparable increment del preu dels lloguers i traspassos de negocis –alguns dels quals estan disponibles–, perquè el seu cèntric emplaçament ha disparat la presència de turistes a la part baixa del barri de la Dreta de l’Eixample.
El mateix botiguer, Víctor L., assenyala que el tòrrid estiu ha estat marcat per diverses apagades que durant dies van afectar alguns baixos comercials. "La companyia ens va dir que en algunes finques les instal·lacions estan obsoletes", relata. I s’han sobrecarregat per l’augment del consum d’energia per combatre la calor. Els treballs de reparació han implicat l’obertura de rases, per tant les tanques compliquen l’accessibilitat als negocis. Carme N., clienta i veïna de molts anys a la zona, confirma aquestes queixes: "Jo em quedo al barri cada any a l’agost, però aquest estiu el veig especialment degradat. A la nit no em sento tranquil·la i al matí està tot brut en alguns carrers".
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