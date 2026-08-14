Denuncien un veí de Ciudad Real que assegura haver matat 40 gats
En un vídeo publicat a les xarxes socials, el mateix individu explica la seva actuació i afirma estar convençut d’haver fet una bona obra
EP
El Partit Animalista Pacma ha anunciat que denunciarà davant la Guàrdia Civil un veí de Valdepeñas que assegura haver matat al voltant de 40 gats comunitaris que haurien entrat a la seva finca o circulat per les carreteres adjacents.
La formació política va tenir coneixement dels fets a través d’un vídeo publicat a les xarxes socials, en què el mateix individu explica la seva actuació i afirma estar convençut d’haver fet una bona obra, segons ha informat Pacma en una nota de premsa. En la gravació apel·la als «espanyols de bé» i justifica la mort dels animals al·legant que els gats són depredadors que maten altres animals i que qui en vulgui tenir els ha de mantenir dins del seu domicili.
La formació animalista ha destacat que l’individu també responsabilitza l’Ajuntament de Valdepeñas de permetre que els animals siguin alimentats i dirigeix insults reiterats contra una gestora de colònies felines, a qui qualifica de manera vexatòria de forma sistemàtica en el seu vídeo.
Així mateix, assenyalen que en la seva publicació assegura haver atropellat una desena d’exemplars quan aquests travessaven la carretera, a més dels que afirma haver matat després que accedissin a la seva propietat.
Delicte tipificat
El Partit Animalista ha recordat que aquests animals no pertanyen a la persona encarregada d’atendre la colònia, que tampoc no va ser qui els va ubicar en aquell lloc. Els gats comunitaris són descendents d’animals abandonats, la gestió dels quals correspon a l’Administració local en els termes establerts per la legislació vigent, i que pot traduir-se en l’autorització de determinades persones per dur a terme tasques d’esterilització, cura i alimentació controlada.
A més, han assenyalat que la Llei 7/2023, de protecció dels drets i el benestar dels animals, atribueix als ajuntaments la gestió dels gats comunitaris.
Des de Pacma han subratllat que causar intencionadament la mort de gats o d’altres animals protegits pot constituir un delicte contemplat en el Codi Penal. Per aquest motiu, el partit traslladarà els fets i el material disponible com a prova a la Guàrdia Civil perquè s’investigui el que ha passat i es depurin les possibles responsabilitats penals.
Indignació a les xarxes socials
El vídeo ha estat difós a les xarxes socials del Partit Animalista, on ha generat centenars de comentaris i nombroses mostres d’indignació. Pacma ha sol·licitat la col·laboració de qualsevol persona que pugui aportar informació sobre els animals desapareguts o sobre els fets relatats en la gravació.
El partit reclama, a més, que l’Ajuntament de Valdepeñas comprovi de manera immediata l’estat de les colònies felines de la zona, determini quants exemplars poden haver desaparegut, adopti mesures per protegir els supervivents i ofereixi protecció a les persones que s’encarreguen de la seva cura.
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