Detenen una persona al voltant de l'origen de l'incendi forestal a Collserola
El cos està a l'espera de la investigació que els Agents Rurals estan fent per determinar la causa del foc
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ACN
Barcelona
La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi forestal a Collserola. El cos l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els Agents Rurals estan fent per determinar la causa del foc.
Els Bombers han donat per estabilitzat l'incendi de Collserola originat aquest divendres a primera hora de la tarda. Albert Batlle, alcalde accidental de Barcelona, ha assenyalat que el foc està en fase "absolutament estabilitzada" amb algun focus secundari i ha destacat que la bona notícia és que l'afectació forestal ha estat "mínima", d'unes 10 hectàrees. Can Caralleu ja s'ha desconfinat.
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