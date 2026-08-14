Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Episodi de temps violentPlans cap de setmanaPla de Barris a ManresaDesaparegut a CallúsC-55Enric CasacubertaEl Somni al Bàsquet Manresa
instagramlinkedin

Detenen una persona al voltant de l'origen de l'incendi forestal a Collserola

El cos està a l'espera de la investigació que els Agents Rurals estan fent per determinar la causa del foc

Un camió dels Bombers treballa a Collserola

Un camió dels Bombers treballa a Collserola / ACN

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi forestal a Collserola. El cos l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els Agents Rurals estan fent per determinar la causa del foc.

Els Bombers han donat per estabilitzat l'incendi de Collserola originat aquest divendres a primera hora de la tarda. Albert Batlle, alcalde accidental de Barcelona, ha assenyalat que el foc està en fase "absolutament estabilitzada" amb algun focus secundari i ha destacat que la bona notícia és que l'afectació forestal ha estat "mínima", d'unes 10 hectàrees. Can Caralleu ja s'ha desconfinat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Leo Messi s’acomiada del seu pare, mort als 68 anys: «No sé com continuar. Jo només jugava a futbol i ara tinc molts dubtes que ho pugui continuar fent durant gaire temps més»
  2. De baixa mèdica? Així canviaran les notificacions al setembre
  3. Més sobre les 440 tones de cartró desaparegudes: La CGT diu que es descarreguen al mateix lloc que la fracció resta
  4. Susanna Griso tria la Cerdanya per al viatge de noces: 'És el meu petit paradís
  5. «Fins i tot els carbassons, que volen calor, en tenen massa»
  6. El veí de la Catalunya central que viu del que altres llencen i ha reformat una casa abandonada: 'Visc del consumisme malaltís, només gasto 15 euros al mes
  7. Prop de 450 urgències oftalmològiques en dos dies coincidint amb l’eclipsi: a la regió central es van realitzar cinc trucades per incidents relacionats amb el fenomen
  8. La Catalunya central es prepara per a un cap de setmana passat per aigua i calor

Detenen una persona al voltant de l'origen de l'incendi forestal a Collserola

Detenen una persona al voltant de l'origen de l'incendi forestal a Collserola

La familia de Braulio, el veí de Còrdova desaparegut a Callús: "Volem que ens diguin la veritat"

La familia de Braulio, el veí de Còrdova desaparegut a Callús: "Volem que ens diguin la veritat"

Plourà per la festa major del teu municipi aquest dissabte?

Plourà per la festa major del teu municipi aquest dissabte?

Necrològiques del 15 d'agost de 2026

Necrològiques del 15 d'agost de 2026

Capellades viu una participada prèvia de la seva Festa Major

Capellades viu una participada prèvia de la seva Festa Major

Familiars del veí de Còrdova desaparegut a Callús parlen en un pòdcast sobre la seva desaparició

Manresa es prepara per invertir els 25 milions d’euros del Pla de Barris

Manresa es prepara per invertir els 25 milions d’euros del Pla de Barris

Fills en vacances: 10 claus perquè no es tanquin en el mòbil (i també la resta de l'any)

Fills en vacances: 10 claus perquè no es tanquin en el mòbil (i també la resta de l'any)
Tracking Pixel Contents