fenomen astronòmic i social
Espanya viurà dos eclipsis més en els pròxims 17 mesos
El 2 d’agost del 2027 i el 26 de gener del 2028, el país serà testimoni de dos esdeveniments més que completaran el ja famós ‘trio ibèric’ d’esdeveniments astronòmics.
Valentina Raffio
L’eclipsi total de Sol de dimecres, el primer en més d’un segle observat des d’Espanya, ha causat tal emoció entre la gent que ja són molts els que acceleren els preparatius per presenciar els altres dos previstos per als dos anys vinents. El 2 d’agost del 2027 i el 26 de gener del 2028, el país serà testimoni de dos eclipsis més de Sol que completaran el ja famós trio ibèric, que, gràcies a l’atzar de les conjuncions còsmiques, podrem presenciar des de bona part del territori espanyol. Els experts afirmen que aquests esdeveniments, a diferència del viscut dimecres, tindran un encant diferent, deixaran la seva totalitat en altres zones i, sobretot, oferiran noves possibilitats per sorprendre’s amb les meravelles del cosmos.
El següent eclipsi que travessarà la Península tindrà lloc en menys d’un any, el 2 d’agost del 2027. En aquest cas, l’esdeveniment serà a ple dia, al voltant de les 10.45 del matí, i serà visible en tota la seva esplendor al sud d’Andalusia, especialment a la costa de Cadis, Màlaga, Granada i Almeria, així com a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. La franja de totalitat creuarà l’estret de Gibraltar i el mar d’Alborán, gran part del nord de l’Àfrica i arribarà fins a Egipte, on deixarà un eclipsi visible des dels temples de Luxor. A diferència de l’esdeveniment de dimecres, que va deixar entre un i dos minuts de foscor, el pròxim promet enfosquir el Sol de manera sobtada durant almenys sis minuts. I al passar en ple dia, i no durant el capvespre, el seu efecte serà encara més espectacular.
L’eclipsi del 2027 també serà visible des de la resta d’Espanya, però de forma parcial. A tot el nord peninsular, des de Galícia fins a l’Empordà, aquest fenomen es podrà contemplar al 78% d’intensitat. A Barcelona es veurà al 80% i a Madrid, al 86%. En bona part d’Extremadura, Andalusia, el País Valencià i la Regió de Múrcia serà del 90%. I en punts com Granada i Sevilla, molt a prop de la franja de totalitat, es veurà al 99%. En aquest cas, les localitats més afortunades seran Cadis, Jerez de la Frontera, Chiclana, Conil, Barbate, Tarifa, Algesires, Estepona, Marbella, Fuengirola, Torremolinos, Màlaga, Nerja, Almuñécar, Motril, Roquetas de Mar i Cabo de Gata, així com Ceuta i Melilla. La bona notícia és que, a causa de la seva altura, no caldrà buscar llocs amb l’horitzó espaiós, ja que només caldrà alçar la mirada al cel per veure’l.
Gran anell de foc
L’altre gran eclipsi que hi ha a l’agenda tindrà lloc el 26 de gener del 2028 poc abans de les sis de la tarda. En aquest cas, a diferència dels dos anteriors, no serà un eclipsi total sinó anul·lar. És a dir, que la Lluna no cobrirà completament el Sol, sinó que, a causa de la seva posició, s’interposarà davant de l’astre deixant entreveure un gran anell de foc al seu voltant. Segons apunten els models, la franja d’anul·laritat travessarà la Península de sud-oest a nord-est, passant per Huelva, Badajoz, Sevilla, Cadis, Màlaga, Còrdova, Granada, Jaén, Ciudad Real, Madrid, Toledo, Conca, Albacete, Terol, Múrcia, el País Valencià i acabant a les illes Balears i al sud de Catalunya. En total, el fenomen durarà unes dues hores d’inici a final i deixarà imatges espectaculars arreu del país.
L’entusiasme generat per l’eclipsi d’aquest 12 d’agost, que ha aconseguit mobilitzar milions de persones i paralitzar tot un país sota l’encanteri del Sol, ja empeny molts a accelerar els preparatius de cara als pròxims dos esdeveniments previstos. A moltes ciutats andaluses ja estan augmentant les reserves hoteleres de cara a l’eclipsi de l’agost del 2027. Són moltes les agències estatals i internacionals que ja preparen excursions cap a Luxor per presenciar l’esdeveniment. Tot sigui per tornar a viure un espectacle celeste capaç de meravellar a l’uníson milions de persones durant almenys un instant.
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