Lina López, presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia: "Molts carrers han sobreviscut gràcies a gent d’altres països"
López, que deixarà el càrrec al novembre després de quatre anys, adverteix del risc que suposa el turisme i la pèrdua de veïns per a la identitat de la zona
Toni Sust
"Jo volia marxar abans, però no em deixaven", diu Lina López.
¿I per què no la deixaven?
Perquè la gent creu que no me n’he d’anar. Que hauria de seguir un altre mandat. Però necessito tenir vida personal.
A vostè la van triar com a presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia el 2022.
El març del 2022. El març del 2026 havia d’acabar, i vam acordar que em presentaria una altra vegada només per tancar temes del mandat i anar-me’n aquest novembre. La presidència la trien les comissions dels 23 carrers que decoren, a més de cinc patrons. En total, hi ha 28 vots.
Vostè va succeir Carla Carbonell. ¿Té vostè un successor o successora escollit?
Sí. Però no en vull dir el nom. M’agradaria que fos una persona que és al comitè de la fundació.
Quan vostè va arribar a la presidència, el 2022, coneixia bé les festes de Gràcia.
Participava en la comissió del carrer Perill des del 2015. Jo vivia a Lluís Vives. El 2018, un grup ens en vam anar de Perill i vam aconseguir decorar el carrer de Lluís Vives, vam aconseguir les firmes.
Enguany ha assolit notorietat la reclamació de veïns que demanen contenir les festes.
Sempre hem tingut crítics amb la festa major. Ara es demana un canvi perquè aquesta gent creu que la festa ha de canviar en funció de la realitat actual del barri, però la festa té 209 anys d’antiguitat. Hem fet canvis, hem intentat harmonitzar tot això. En aquest sentit, vam crear la nit tranquil·la conjunta, per exemple.
Una nit sense festa perquè hi hagi una mica descans.
Fins ara cada carrer la feia un dia diferent, i, per tant, no tenia efecte. En aquest mandat la vam unificar, tots els carrers la fan la mateixa nit. La vam unificar després que el 2022, primer any sense restriccions per la pandèmia de la covid, hi va haver un impacte brutal de gent, una explosió. La gent va venir en massa a disfrutar de la festa. Vam parlar amb les comissions de carrers, que estaven preocupades. El 2023 vam començar a treballar el canvi de reglament perquè hi hagués menys visites. Ara la nit tranquil·la és una mesura consolidada. I bona per als festers (organitzadors) per poder descansar.
¿Perd identitat, Gràcia?
Crec que sí. Molts dels que decoren les festes són veïns que se’n van anar de Gràcia perquè ja no poden permetre’s viure aquí. Malgrat la gentrificació, continuen venint. I després hi ha gent nouvinguda que critica que gent que no viu en un carrer el decori. Però aquesta persona vivia allà i ja no pot perquè no pot pagar-ho.
¿Com han evolucionat les comissions dels carrers?
Abans consideraven la fundació molt llunyana, i crec que aquesta mentalitat ha canviat. És una de les coses que ha aconseguit aquest comitè. Un altre aspecte: les comissions han sigut molt importants per a la integració. Molts carrers han sobreviscut gràcies a gent que ha vingut d’altres països. Juntament amb gent jove d’origen català molt compromesa. Hi ha una barreja, un punt d’integració que és també un valor de la festa major. Hem de mirar al futur i veure com podem fer que les festes de Gràcia continuïn malgrat els canvis que hi ha hagut al barri.
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