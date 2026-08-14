Meteorologia
Més de 8 de cada 10 municipis catalans es troben en perill alt o molt alt d’incendi davant un cap de setmana de gran mobilitat
Protecció Civil ha activat la prealerta per risc de focs en un cap de setmana de gran mobilitat
Cristina Sebastián
Catalunya afronta aquest divendres una jornada d’elevat risc d’incendi forestal. Un total de 784 dels 947 municipis catalans, el 82,8%, es troben en situació de perill alt (nivell 2) o molt alt (nivell 3), segons el mapa diari de la Generalitat. L’extensió del risc obliga a extremar les precaucions a bona part del territori en ple pont d’agost, quan augmenta la mobilitat cap a zones rurals i espais naturals.
Dels municipis afectats, 525 presenten un perill molt alt, i 259, perill alt. No hi ha, en canvi, cap municipi situat aquest divendres en el nivell extrem. El mapa municipal assigna a cada localitat el nivell màxim de perill previst sobre superfície forestal susceptible de cremar i s’actualitza cada matí entre les 9.30 i les 10.00 hores.
Pla Alfa
Per elaborar la previsió es combinen factors com el relleu i la vegetació amb variables que canvien diàriament, com per exemple la temperatura, la humitat, les precipitacions i el vent. La informació meteorològica s’incorpora en col·laboració amb el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
L’escenari té també conseqüències sobre el dispositiu preventiu. El Pla Alfa, gestionat pels Agents Rurals, estableix cinc nivells operatius, del 0 al 4. El nivell 2 correspon al perill alt, el 3 al molt alt i el 4 a l’extrem. Als municipis situats en nivell 3 queden suspeses les activitats amb risc d’incendi prèviament autoritzades o comunicades i s’intensifica la vigilància.
#INFOCAT
L’activació del nivell 3, juntament amb l’anàlisi d’altres indicadors, comporta, a més, la fase de prealerta del pla INFOCAT de Protecció Civil. El nivell 4 suposaria la fase d’alerta i permetria aplicar restriccions extraordinàries, com limitar l’accés a determinats espais naturals.
La Generalitat recomana consultar el nivell de perill abans de fer activitats al medi natural i evitar qualsevol conducta que pugui provocar una ignició. El risc afecta així més de 8 de cada 10 municipis catalans en una de les jornades de més mobilitat de l’estiu.
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