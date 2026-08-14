La piscina comunitària pot acabar en guerra: aquests són els límits que poden imposar als teus convidats
Convidar familiars i amics és possible, però la comunitat pot posar normes per evitar abusos
Amb l’arribada de la calor, la piscina comunitària es converteix en un dels espais més desitjats de moltes comunitats de propietaris. És el lloc ideal per refrescar-se, passar la tarda amb els fills o aprofitar els caps de setmana sense haver de sortir de casa. Però també pot acabar convertint-se en una important font de conflictes entre veïns.
El problema sol començar amb una situació molt habitual: un propietari vol convidar amics o familiars a la piscina. La pregunta és inevitable: pot fer-ho lliurement o la comunitat li ho pot prohibir?
La resposta depèn, sobretot, de les normes de la comunitat i de l’ús que es faci d’aquest espai compartit.
Quins drets tenen els veïns sobre la piscina?
Els propietaris tenen dret a utilitzar els elements comuns de la comunitat, entre els quals es pot trobar la piscina. Però aquest dret no és il·limitat.
La Llei de Propietat Horitzontal (LPH) estableix que els propietaris han de respectar les instal·lacions generals i els elements comuns i utilitzar-los adequadament, evitant causar danys o perjudicis. Així ho recull l’article 9 de la LPH.
Per tant, un propietari pot gaudir de la piscina, però no pot actuar com si fos seva exclusivament. Ha de respectar l’aforament, els horaris, la neteja, el descans dels altres residents i les normes aprovades per la comunitat.
Puc convidar familiars i amics?
La Llei de Propietat Horitzontal no estableix un nombre màxim de convidats per habitatge. És a dir, no existeix una norma estatal que digui que cada propietari pot entrar amb dos, quatre o sis acompanyants.
Això significa que, si la comunitat no ha aprovat cap restricció específica, convidar puntualment familiars o amics és possible sempre que se’n faci un ús raonable i no es perjudiqui el dret de la resta de propietaris.
El problema arriba quan els convidats passen de ser una situació puntual a convertir-se en una presència massiva, sistemàtica o abusiva. Si un veí porta contínuament nombroses persones i això provoca massificació, supera l’aforament o impedeix que els residents puguin utilitzar la piscina amb normalitat, la comunitat pot intervenir.
La comunitat pot limitar els convidats?
Sí. L’article 6 de la Llei de Propietat Horitzontal permet aprovar normes de règim interior per regular la convivència i la correcta utilització dels serveis i elements comuns.
Aquest reglament pot establir qüestions com el nombre màxim de convidats per habitatge, els horaris d’accés, l’obligació que els convidats estiguin acompanyats per un resident o sistemes d’accés mitjançant polseres o targetes.
També es poden regular altres comportaments habitualment conflictius, com reservar gandules durant hores, posar música, menjar dins del recinte o incomplir les normes de seguretat.
Això sí, aquestes normes han de respectar tant la legislació com els estatuts de la comunitat. La mateixa LPH estableix que les normes de règim interior han d’estar dins dels límits fixats per la llei i pels estatuts.
Quan deixes de poder portar convidats?
Si la comunitat ha aprovat legalment una norma que limita els convidats, els propietaris l’han de respectar.
Per exemple, si el reglament estableix un màxim de dos convidats per habitatge, un veí no pot decidir pel seu compte entrar habitualment amb deu persones perquè considera que té dret a utilitzar la piscina.
També pot limitar-se l’accés quan s’arriba a l’aforament màxim, quan els convidats entren sense estar acompanyats pel resident o quan es produeixen comportaments que afecten greument la convivència.
Què passa si un veí ignora les normes?
Quan existeix un reglament intern i un propietari l’incompleix reiteradament, la comunitat pot actuar.
En determinats casos entra en joc l’article 7.2 de la Llei de Propietat Horitzontal, que regula les actuacions davant activitats prohibides pels estatuts o que resultin perjudicials per a la finca o contràries a les normes sobre activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites.
No significa que qualsevol discussió a la piscina acabi directament als tribunals. Habitualment, primer es pot requerir al propietari perquè aturi la conducta. Si el comportament persisteix i es donen els requisits legals, la comunitat pot arribar a aprovar l’exercici d’una acció de cessació.
I si la comunitat no ha aprovat cap norma?
Aquí apareix una diferència important. Si no existeix cap norma concreta sobre convidats a la piscina comunitària, la comunitat no pot inventar sobre la marxa una sanció arbitrària contra un veí.
El que sí que pot fer és portar el problema a la junta de propietaris i aprovar unes normes de convivència que regulin l’ús de la piscina. La LPH permet precisament establir aquest tipus de regles internes per ordenar l’ús dels espais compartits.
Mentrestant, continuen existint uns límits bàsics: cap propietari pot fer un ús de la piscina que provoqui massificació, sorolls, brutícia, desperfectes o molèsties greus i impedeixi que la resta de veïns gaudeixin també d’aquest espai.
En definitiva, tenir dret a utilitzar la piscina no significa poder fer-hi qualsevol cosa. Convidar amics i familiars pot ser perfectament compatible amb la convivència, però sempre estarà condicionat per les normes aprovades per la comunitat i pel dret de tots els propietaris a gaudir en igualtat de condicions dels elements comuns.
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