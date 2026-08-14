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Fenomen astronòmic i social

Renfe justifica el caos de Tarragona després de l’eclipsi en la falta de trens

Rodalies es disculpa als passatgers i afirma que es va fer "tot el que es va poder". L’alcalde de la capital, Rubén Viñuales, exigeix explicacions a l’operadora: "Les imatges de l’estació són inadmissibles".

Col·lapse a l’estació de Sants, a Barcelona, dimecres passat. | PAU LIZANA

Col·lapse a l’estació de Sants, a Barcelona, dimecres passat. | PAU LIZANA

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Pau Lizana Manuel

Barcelona / Tarragona

La mobilitat excepcional que van provocar els desplaçaments de milers d’usuaris per buscar els millors llocs per contemplar l’eclipsi total dimecres a Catalunya va deixar també xifres històriques i situacions de col·lapse en diverses estacions de Rodalies. Les línies R15 i R16 van registrar un gran increment de viatgers malgrat el reforç de places programat per Renfe. A la tarda, les estacions de Sants i de Sant Vicenç de Calders es van omplir de passatgers i Protecció Civil va haver d’activar el pla Ferrocat. A la nit, per tornar a l’àrea de Barcelona, la gentada es va traslladar a estacions com les de Tarragona, Torredembarra i Altafulla i l’aglomeració va requerir l’actuació dels Mossos per evitar situacions de perill a les andanes. Ahir al matí, el gerent d’operacions de Rodalies, David Andrés, va demanar "perdó" a tots els usuaris per aquesta situació, però va assegurar que "no va fallar res" i que Renfe va fer "tot el que va poder" per augmentar la capacitat dels trens.

En entrevistes a la cadena SER i a RAC1, Andrés va recordar ahir que la capacitat dels trens de les línies R16 i R15 va ser més alta durant tot el dia. En el cas de l’R16 (Barcelona-Tortosa), la xifra de places disponibles va arribar als 3.600 passatgers, el doble de la mitjana diària habitual, que se situa entorn dels 1.800 usuaris entre els trajectes d’anada i tornada. Això suposa un increment del 100% respecte a un dia normal. L’R15 (Barcelona -Reus - Riba-roja d’Ebre) també va registrar un augment significatiu. Segons les dades del Govern i com va recordar Andrés, la línia va passar d’una mitjana diària de 1.000 viatgers entre anada i tornada a 1.600, un increment del 60%. També Adif, en boca del responsable a Tarragona, Benjamin Molas, va admetre que hi va haver "un problema de previsió".

Malgrat el reforç, el responsable de Rodalies va demanar disculpes a tots els viatgers que a la tarda tenien previst desplaçar-se cap al sud de Catalunya i finalment no van poder fer-ho. "Desgraciadament no tenim més material, no disposem de més trens per oferir més places perquè no podem deixar de donar servei a la resta de viatgers del territori", va insistir.

Un "replantejament real"

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L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), va assegurar que demanarà explicacions a Renfe i a Adif perquè els considera culpables del caos originat. "Ens agradaria saber què ha passat. Espero que la gent es faci responsable dels seus actes i que Renfe i Adif entenguin que aquí la solució no implica només més trens, sinó un replantejament real, profund i sincer de com funciona la mobilitat ferroviària a Tarragona i al Camp", va assenyalar. Viñuales, que es va centrar en la "molt bona organització" de l’esdeveniment a la ciutat, va afegir: "Per desgràcia vam haver de lamentar un nou episodi del sistema ferroviari. Vam veure imatges de l’estació que són inadmissibles, inacceptables, i ens sorprèn la falta de previsió i de tacte amb els usuaris, amb milers de persones".

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