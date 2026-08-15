Mil evacuats. 12.000 hectàrees
Cinquè dia "molt dur" a Riglos
M. Calvo Lamana
No hi ha respir en l’incendi de Las Peñas de Riglos, que assola la joia natural que va crear el Regne d’Aragó. La conjunció d’unes temperatures extremes, un "comportament erràtic" del foc a causa del vent i un inesgotable combustible arbori fan córrer les flames com un cavall desbocat. El sinistre superava ahir les 12.000 hectàrees afectades i mantenia desallotjades un miler de persones de 18 localitats, cinc dies després de l’inici del foc. El presumpte autor, un treballador de les obres de renovació de la carretera A-132, va ingressar ahir a la presó.
El flanc dret, el més preocupant des de fa diversos dies, va avançar en direcció a Puente la Reina de Jaca, cap al nord. No obstant això, les tempestes de la tarda van desplaçar la cua del flanc cap a l’entorn del monestir nou de San Juan de la Peña i el foc va entrar a la prada del cenobi i va arribar a envoltar-lo, sense arribar a afectar l’edifici, mentre que el monestir vell va quedar lluny de les flames, un dia després d’haver estat assetjat pel foc. "Ha estat un dia molt molt dur, amb entorns urbans greument amenaçats per les flames, com Binacua, Santa Cruz de la Serós i Las Peñas de Riglos, que hem aconseguit defensar gràcies a l’esforç de tots els professionals", va lamentar el conseller d’Interior aragonès, Roberto Bermúdez de Castro.
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