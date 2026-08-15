Federico, l’últim veí d’un poble que s’apaga: el regal que l’ha emocionat als 94 anys
Un creador de YouTube torna a visitar aquest veí d’Astúries i li prepara una sorpresa que no oblidarà
A poc a poc, molts pobles petits d’Espanya van perdent habitants fins a quedar pràcticament buits. La falta de serveis, les dificultats de comunicació, l’envelliment de la població i el trasllat dels joves cap a les ciutats fan que alguns nuclis rurals quedin reduïts a només un grapat de veïns, o fins i tot a una sola persona.
A les muntanyes d’Astúries, aquesta realitat té nom propi: Federico, un home de 94 anys que fa més de tres dècades que viu pràcticament aïllat en un petit llogaret, sense carretera i sense electricitat, envoltat de natura, animals i silenci.
Álvaro, el youtuber que busca les històries dels pobles oblidats
La història de Federico ha arribat a molta més gent gràcies a Álvaro, propietari del canal de YouTube @hilux_aventura.
El creador de contingut es dedica a recórrer pobles abandonats, llogarets oblidats i zones rurals gairebé despoblades per descobrir com viuen les últimes persones que encara es resisteixen a marxar.
En el cas de Federico, però, la relació va anar més enllà d’un simple vídeo. Álvaro explica que no el considera només un protagonista del seu canal, sinó que amb el temps s’ha convertit en un dels seus amics i que el visita de manera habitual.
«Vaig publicant segons em surt del cor. Igual que amb Federico, mai gravo quan vinc a visitar-lo, però avui és un dia molt especial. Farà 94 anys»
Més de 30 anys vivint sol entre les muntanyes
Federico fa més de 30 anys que viu en aquest petit nucli d’Astúries. La seva vida quotidiana està molt allunyada del ritme de les grans ciutats: viu envoltat de vaques, muntanyes i vegetació, sense les comoditats que la majoria dona per fetes.
La seva història és també el reflex de la despoblació rural que afecta molts municipis i llogarets. Allà on abans hi havia famílies, activitat i vida comunitària, avui cada vegada hi queden menys persones.
Tot i l’aïllament, Federico continua defensant aquesta manera de viure. En una de les converses amb Álvaro, deixa un missatge especialment clar per a les noves generacions: «Aconsello als joves que s’adaptin a una vida normal a la muntanya i que deixin tanta ciutat».
També recorda que la seva generació estava acostumada a una vida marcada pel treball físic i el moviment constant. «Abans el menjar era molt millor i, a més, estàvem tot el dia movent-nos», explica.
El regal que Federico no s’esperava
La visita d’Álvaro coincidint amb el 94è aniversari de Federico tenia, però, un objectiu molt especial.
El youtuber sabia que Federico sentia des de feia anys una gran admiració per Rosario Flores, una de les seves artistes preferides, i que fins i tot havia expressat el desig que algun dia la cantant anés a visitar-lo al seu poble.
Álvaro va aconseguir preparar-li una sorpresa.
«Tinc un regal que ni jo mateix em crec encara que això hagi passat. Només us puc avançar que Rosario Flores, encara que no la veieu aquí amb mi acompanyant-me pel camí, serà present en aquest vídeo», explica.
Quan arriba el moment, Álvaro li ensenya a Federico un vídeo personal de Rosario Flores, en què la cantant el saluda i li transmet la intenció de fer tot el possible per anar-lo a veure.
La reacció de Federico és d’emoció absoluta. Després de dècades vivint en un dels indrets més aïllats de les muntanyes asturianes, el missatge de la seva artista preferida es converteix en un dels regals més especials del seu 94è aniversari.
L’altra cara de la història: pobles que desapareixen
La història de Federico és emotiva, però també evidencia una realitat preocupant. Els pobles abandonats i la despoblació rural continuen deixant territoris on els últims habitants conviuen amb una soledat cada vegada més gran.
El canal Hilux Aventura posa el focus precisament en aquestes persones i en els llocs que corren el risc de desaparèixer de la memòria col·lectiva.
Federico, amb 94 anys i més de tres dècades vivint aïllat, és un dels últims testimonis d’una manera de viure que s’apaga. Però gràcies a visites com la d’Álvaro i a un inesperat missatge de Rosario Flores, el seu aniversari també s’ha convertit en una demostració que, fins i tot en un poble gairebé buit, encara hi pot arribar companyia, amistat i una mica d’alegria.
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