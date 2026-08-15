A Barcelona
Molta gent i carrers plens de color el primer dia de les Festes de Gràcia malgrat la calor
Els carrers decorats han tornat a convertir-se en un dels grans atractius de les festes, que reuneixen veïns, turistes i molts visitants estrangers
El temps a les Festes de Gràcia 2026: calor intensa i tempestes a la vista
Vicenç Sanclemente reivindica el poder veïnal de Gràcia davant la gentrificació i l’emergència climàtica
Daniela Cabeza
LesFestes de Gràciahan tornat a omplir els carrers de Barcelona de color i ambient. Malgrat les altes temperatures, centenars de persones s’han acostat durant la jornada per disfrutar dels carrers decorats, uns dels grans protagonistes d’aquestes festes.
La calor no ha frenat els visitants, que han recorregut els diferents carrers per contemplar els originals decorats i fer-se fotografies. Entre la multitud també destacava la presència de nombrosos turistes estrangers, atrets per una de les celebracions més populars de l’estiu barceloní.
Els carrers presentaven decoracions molt treballades, amb veïns i associacions que han dedicat setmanes o fins i tot mesos a preparar cada detall. El resultat ha sigut un ambient festiu, amb molta afluència i els carrers pràcticament plens durant bona part de la jornada.
- L’eclipsi omple les urgències dels hospitals madrilenys: «La majoria són joves amb ansietat per no haver fet les coses bé»
- De baixa mèdica? Així canviaran les notificacions al setembre
- Susanna Griso tria la Cerdanya per al viatge de noces: 'És el meu petit paradís
- La familia de Braulio, el veí de Còrdova desaparegut a Callús: 'Volem que ens diguin la veritat
- Més sobre les 440 tones de cartró desaparegudes: La CGT diu que es descarreguen al mateix lloc que la fracció resta
- L'espectacular poble de conte poc més d'una hora de Manresa: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- La Catalunya central es prepara per a un cap de setmana passat per aigua i calor
- La C-55 ja té un tram que mostra com seria transformada en autovia