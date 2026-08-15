Mobilitat
El Govern assumeix el "col·lapse" de Rodalies el dia de l’eclipsi
Pau Lizana Manuel
El secretari de Mobilitat i Transports de la Generalitat, Manel Nadal, va sortir ahir al pas de l’última crisi de Rodalies i va admetre que el servei durant l’eclipsi "no va funcionar com tocava". Nadal va explicar que la previsió de Renfe i del Govern contemplava una sortida més esglaonada de persones des de l’àrea de Barcelona cap al sud de Catalunya, on es produïa la franja de totalitat de l’eclipsi, i, no obstant, el gruix d’usuaris es va concentrar a les estacions a primera hora de la tarda. Això es va traduir en situacions de "col·lapse" en algunes andanes, especialment a Barcelona-Sants, i a l’interior dels trens. Nadal també va assumir que la Generalitat esperava que la majoria de les persones arribessin fins a les Terres de l’Ebre i no es quedessin a Tarragona com va acabar passant, i va reconèixer que la comunicació amb els usuaris "no va ser l’adequada". El secretari, això sí, va defensar que l’ampliació de places a la nit "va ser suficient" i que, malgrat les aglomeracions a l’estació de Tarragona i en altres veïnes, ningú es va quedar sense poder agafar un tren de tornada.
- De baixa mèdica? Així canviaran les notificacions al setembre
- Leo Messi s’acomiada del seu pare, mort als 68 anys: «No sé com continuar. Jo només jugava a futbol i ara tinc molts dubtes que ho pugui continuar fent durant gaire temps més»
- Més sobre les 440 tones de cartró desaparegudes: La CGT diu que es descarreguen al mateix lloc que la fracció resta
- Susanna Griso tria la Cerdanya per al viatge de noces: 'És el meu petit paradís
- «Fins i tot els carbassons, que volen calor, en tenen massa»
- El veí de la Catalunya central que viu del que altres llencen i ha reformat una casa abandonada: 'Visc del consumisme malaltís, només gasto 15 euros al mes
- Prop de 450 urgències oftalmològiques en dos dies coincidint amb l’eclipsi: a la regió central es van realitzar cinc trucades per incidents relacionats amb el fenomen
- La Catalunya central es prepara per a un cap de setmana passat per aigua i calor