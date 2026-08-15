La Llei de Propietat Horitzontal et protegeix: si et toca ser president de la comunitat i tens més de 70 anys, pots demanar que et rellevin
No és un dret que es compleixi de manera automàtica, però sí que juga a favor teu
Cristian Miguel Villa
En tota comunitat de veïns sempre hi ha d’haver una persona que assumeixi el càrrec de president. Així ho estableix la Llei de Propietat Horitzontal. Però hi ha alguns avantatges que pots utilitzar a favor teu.
Així funciona la Llei de Propietat Horitzontal per als presidents de 70 anys o més
Per començar, un cop has estat elegit president, pots sol·licitar que et rellevin. La mateixa Llei de Propietat Horitzontal contempla que el propietari designat pugui acudir al jutge dins del mes següent a assumir el càrrec i al·legar els motius pels quals considera que no hauria d’exercir-lo.
Lògicament, acudir a la via judicial no és l’escenari més còmode, especialment si abans s’ha intentat arribar a un acord amb la mateixa comunitat de veïns. I tampoc cal assumir que el jutge concedirà necessàriament el relleu.
No, la Llei de Propietat Horitzontal no estableix que hi hagi una edat específica a partir de la qual puguis desvincular-te automàticament d’un càrrec com el de president de la comunitat. Però sí que és un factor que els jutges tenen en consideració.
Així mateix, no és el mateix un cas en què un jutge hagi de dictar sentència tenint en compte una persona de 70 anys que un altre en què hi hagi una persona de 80 anys implicada. Com més edat, més fàcil és que la persona pugui quedar alliberada del càrrec.
Dit això, la Llei de Propietat Horitzontal també permet justificar el relleu del càrrec de president per altres circumstàncies; hi ha situacions com una malaltia greu, tenir persones dependents a càrrec, viure en una altra ciutat o tenir un horari laboral incompatible.
Més enllà d’això, també està previst que algunes comunitats de veïns comptin amb normatives internes segons les quals, un cop assolida una determinada edat, si una persona és elegida presidenta pot quedar exempta del càrrec des del primer moment.
En cas que no s’arribi a un acord per abandonar el càrrec de president, està previst que es pugui aprovar en junta algun tipus de compensació, com una reducció de quotes o fins i tot establir una remuneració.
En definitiva, sí: l’edat de la persona que sigui elegida presidenta pot tenir un paper clau a l’hora de determinar si acabarà exercint el càrrec o no, però la Llei de Propietat Horitzontal no estableix com a tal que «tenir 70 anys sigui motiu per abandonar el càrrec».
Si es donen les condicions adequades i un jutge ho considera oportú, sí, la persona pot acabar alliberant-se de la càrrega de ser president. Però sempre cal tenir en compte que hi ha la possibilitat que el jutge no resolgui en el sentit esperat.
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