Successos
Els Mossos investiguen trets al barri del Bon Pastor de Barcelona durant la matinada de divendres a dissabte
Detinguts a Barcelona amb un «esmorzar explosiu»: llet i una capsa de cereals amb cocaïna
Detinguts diversos membres de la banda de lladres xilena ‘els fantasmes’ per robar en una casa a Jorba
ACN
Els Mossos d’Esquadra investiguen uns trets que van tenir lloc al barri del Bon Pastor durant la matinada de divendres a dissabte, segons publica ‘El Caso’ i han confirmat fonts policials a l’ACN. Les mateixes fonts han explicat que van rebre l’avís cap a la una de la matinada, quan diversos testimonis van alertar al 112 que havien sentit detonacions que podien ser compatibles amb l’ús d’armes de foc.
Els Mossos van enviar efectius al lloc i van trobar beines a terra, però no van localitzar res més, ni tampoc ferits. De moment, per tant, es manté oberta una investigació per aclarir l’origen de les beines i els fets que van tenir lloc.
Segons el mitjà digital, els agents han recuperat onze beines abandonades al carrer i els trets s’haurien sentit entre els carrers d’Arbeca i de l’Avançada.
- L’eclipsi omple les urgències dels hospitals madrilenys: «La majoria són joves amb ansietat per no haver fet les coses bé»
- De baixa mèdica? Així canviaran les notificacions al setembre
- Susanna Griso tria la Cerdanya per al viatge de noces: 'És el meu petit paradís
- La familia de Braulio, el veí de Còrdova desaparegut a Callús: 'Volem que ens diguin la veritat
- Més sobre les 440 tones de cartró desaparegudes: La CGT diu que es descarreguen al mateix lloc que la fracció resta
- L'espectacular poble de conte poc més d'una hora de Manresa: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- La Catalunya central es prepara per a un cap de setmana passat per aigua i calor
- La C-55 ja té un tram que mostra com seria transformada en autovia