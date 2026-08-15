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La nova piscina de la Sagrera obre finalment avui al públic

La nova piscina descoberta de la Sagrera, a Barcelona. | MANU MITRU

La nova piscina descoberta de la Sagrera, a Barcelona. | MANU MITRU

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Alma Rodelgo Llasat

Barcelona

Aquest dissabte 15 d’agost, finalment es podrà disfrutar de les piscines descobertes del nou CEM La Sagrera, ubicat al carrer de Bonaventura Gispert, 37-47 de Barcelona. Els veïns del districte de Sant Andreu esperen impacients la seva estrena des del març del 2025, que era la data d’acabament previst inicialment per a les obres. Les obres van acabar fa quatre mesos, durant els quals els residents han vist passar quatre onades de calor amb una piscina plena d’aigua fresca i cristal·lina tancada al públic pel retard en l’adjudicació de la seva gestió.

El nou espai incorpora una zona de bany de 25x16 metres i una altra de complementària de 16,5x6 metres. Durant aquest primer cap de setmana, les instal·lacions aquàtiques estaran obertes en un horari provisional de 10.00 a 15.00 hores, amb el tancament dels vestidors programat per a les 15.30 hores. A partir de dilluns 17 d’agost, l’horari s’estendrà de forma definitiva de 10.00 a 20.00 hores de dilluns a diumenge, tancant els vestidors a les 20.30 hores. No obstant, per poder utilitzar la resta del poliesportiu encara caldrà esperar una mica més.

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Amb una inversió d’uns 14 milions d’euros, la inauguració oficial del complex del CEM La Sagrera es preveu que tingui lloc al setembre.

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