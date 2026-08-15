equipament
La nova piscina de la Sagrera obre finalment avui al públic
Alma Rodelgo Llasat
Aquest dissabte 15 d’agost, finalment es podrà disfrutar de les piscines descobertes del nou CEM La Sagrera, ubicat al carrer de Bonaventura Gispert, 37-47 de Barcelona. Els veïns del districte de Sant Andreu esperen impacients la seva estrena des del març del 2025, que era la data d’acabament previst inicialment per a les obres. Les obres van acabar fa quatre mesos, durant els quals els residents han vist passar quatre onades de calor amb una piscina plena d’aigua fresca i cristal·lina tancada al públic pel retard en l’adjudicació de la seva gestió.
El nou espai incorpora una zona de bany de 25x16 metres i una altra de complementària de 16,5x6 metres. Durant aquest primer cap de setmana, les instal·lacions aquàtiques estaran obertes en un horari provisional de 10.00 a 15.00 hores, amb el tancament dels vestidors programat per a les 15.30 hores. A partir de dilluns 17 d’agost, l’horari s’estendrà de forma definitiva de 10.00 a 20.00 hores de dilluns a diumenge, tancant els vestidors a les 20.30 hores. No obstant, per poder utilitzar la resta del poliesportiu encara caldrà esperar una mica més.
Amb una inversió d’uns 14 milions d’euros, la inauguració oficial del complex del CEM La Sagrera es preveu que tingui lloc al setembre.
- De baixa mèdica? Així canviaran les notificacions al setembre
- Leo Messi s’acomiada del seu pare, mort als 68 anys: «No sé com continuar. Jo només jugava a futbol i ara tinc molts dubtes que ho pugui continuar fent durant gaire temps més»
- Més sobre les 440 tones de cartró desaparegudes: La CGT diu que es descarreguen al mateix lloc que la fracció resta
- Susanna Griso tria la Cerdanya per al viatge de noces: 'És el meu petit paradís
- «Fins i tot els carbassons, que volen calor, en tenen massa»
- El veí de la Catalunya central que viu del que altres llencen i ha reformat una casa abandonada: 'Visc del consumisme malaltís, només gasto 15 euros al mes
- Prop de 450 urgències oftalmològiques en dos dies coincidint amb l’eclipsi: a la regió central es van realitzar cinc trucades per incidents relacionats amb el fenomen
- La Catalunya central es prepara per a un cap de setmana passat per aigua i calor