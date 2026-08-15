La patronal i els sindicats insten a començar a preparar el futur
Lola Luceño Barrantes
La pròrroga de la Central Nuclear d’Almaraz fins al juny del 2030 ha trobat una acollida favorable entre les organitzacions empresarials i majoritàriament entre les sindicals, tot i que llancen una advertència compartida: els pròxims quatre anys han d’aprofitar-se per preparar el futur de la planta i de Campo Arañuelo i evitar que el debat torni a resoldre’s quan el tancament sigui pròxim.
La Confederació Regional Empresàries Extremeña (CREEX) demana que aquesta planificació comenci "des de ja". El seu secretari general, Javier Peinado, adverteix que "2030 és demà passat" i planteja fins i tot estudiar alternatives al desmantellament, com petits reactors modulars. La patronal considera Almaraz determinant per a la indústria, la inversió i l’estabilitat del subministrament a Extremadura.
També la Confederació Independent d’Empresaris i Autònoms (CIEM) va definir l’ampliació com "un gran èxit col·lectiu" i va demanar abordar al més aviat possible les condicions que permetrien mantenir la planta més enllà del 2030.
La Cambra de Comerç de Càceres coincideix en l’efecte positiu sobre empreses auxiliars i proveïdors. El seu president, Gabriel Álvarez Arroyo, considera que la decisió aporta "estabilitat, ocupació i activitat econòmica" i obre temps per reforçar el teixit industrial extremeny.
Quant als sindicats, UGT FICA posa el focus en els més de 4.000 llocs de treball directes i indirectes vinculats a la central i demana revisar el calendari de tancament acordat el 2019. Defensa a més que nuclear i renovables poden conviure mentre es garanteix seguretat de subministrament, competitivitat i ocupació.
CCOO, tot i que valora el temps afegit per preparar el futur de la comarca, reclama mantenir els objectius del Pla Nacional d’Energia i Clima (PNIEC) i exigeix que Govern, Junta i propietàries impulsin inversions i alternatives industrials reals abans del tancament. CSIF, per la seva banda, destaca que la continuïtat preserva milers de llocs de treball de qualitat i evita, segons el sindicat, greus conseqüències per a l’economia regional.
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