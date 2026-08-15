875 professionals - 38.000 hectàrees
Un únic focus actiu a Niebla
Javier Alonso
Després de travessar més de 38.000 hectàrees i amb un perímetre de més de 120 quilòmetres, l’incendi de Niebla (Huelva), un dels més difícils, perillosos i devastadors de la història d’Andalusia, tenia ahir ja només un front actiu: la zona est, dins de la província de Sevilla. Des d’ahir, un ampli dispositiu amb més de 875 professionals s’està "bolcant" a defensar de les flames els termes municipals sevillans de Castillo de las Guardas i Aznalcóllar, pels quals continua avançant. "Després d’aquesta setmana llarga, complicada, difícil i perillosa, probablement, ens trobem al principi del final d’aquest monstre d’incendi", va assenyalar el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, que va advertir del perill de reactivació d’ahir a la nit: "Malgrat que ja només queda un front, aquestes ratxes de vent per sobre de 50 quilòmetres per hora, d’aquí fins a les 11, podrien reanimar focs que ja estan controlats".
La lluita contra el foc durant els últims dies ha permès frenar el seu avanç a la zona nord, dins de la província de Huelva, on es va iniciar el 6 d’agost i on fins i tot estan tornant els veïns desallotjats als seus domicilis. Ara, el risc i el principal front és a la zona est en l’avenç cap als dos municipis de la província de Sevilla i cap a altres zones com Gerena.
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