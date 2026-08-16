FOC SENSE CONTROL
Aragó demana ajuda a França per controlar l’incendi que avança cap a Jaca
Després de cremar prop de 17.000 hectàrees i avançar perillosament cap al nord, les flames han provocat, de moment, el desallotjament de 19 pobles.
David Chic
La superfície cremada aquest estiu a l’Aragó no para de créixer. La comunitat ha encadenat un incendi amb un altre, però cap ha sigut tan voraç com el declarat a Las Peñas de Riglos dilluns passat. Després de cremar prop de 17.000 hectàrees, continua actiu i amb previsions gens encoratjadores en el seu avenç cap a Jaca. De moment, ja hi ha 19 pobles desallotjats, amb mil persones evacuades. El govern autonòmic ha demanat ajuda a França per tenir més bombers apagant les flames.
La d’ahir va ser una jornada molt complexa, marcada per unes condicions meteorològiques desfavorables que van fer dispersar l’abast del foc en nombrosos focus i van arribar a amenaçar el símbol natural de la ciutat de Jaca.
Les últimes dades facilitades pel Govern de l’Aragó assenyalen que la superfície provisional afectada puja a més de 16.600 hectàrees, i això ha obligat a destinar una bona part del dispositiu a garantir la seguretat de les poblacions, amb una atenció especial a l’entorn de Monte Oroel i Santa Cruz de la Serós.
El centre de control, reunit a última hora de la tarda, va destacar que la principal preocupació dels responsables del dispositiu es concentra al flanc dret de l’incendi, actiu de cua a cap. En aquesta zona, els canvis de vent estan dificultant les tasques d’extinció i generant variacions en la dinàmica del foc que comprometen les maniobres". Tampoc hi ajuda el cansament després de moltes jornades de lluita intensa i infructuosa. La preocupació per avui és el possible avenç del foc cap a Jaca.
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