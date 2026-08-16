Segona reacció
Assumpta Serna, després d’aconseguir que atenguin la seva denúncia per la seva mare dependent: «¿És necessari fer tant soroll?»
L’actriu explica que, després del seu vídeo viral, «un polític» s’ha posat en contacte amb ella i que des de Drets Socials hi ha ara un «interès sobtat» per valorar la seva mare
CONTEXT |
La denúncia d’Assumpta Serna pels ajuts a la dependència desencadena una onada de queixes: «La meva mare va morir esperant»
Gisela Macedo
De vegades, fins que algú conegut no fa soroll, les institucions i les autoritats competents no posen el focus en problemàtiques que poden estar patint milers de llars. Aquest cap de setmana ha tornat a passar. La denúncia pública de l’actriu catalana Assumpta Serna sobre les dificultats que està travessant per aconseguir ajuda domiciliària i una avaluació del grau de dependència de la seva mare, de 100 anys d’edat, ha posat en el punt de mira una situació que comparteixen moltes famílies. Centenars de persones amb gent gran i dependents al seu càrrec s’han animat a compartir les seves pròpies experiències després que el vídeo de l’actriu, publicat aquest divendres, es fes viral i arribés també als mitjans de comunicació.
A la publicació, Serna denunciava «l’infern incoherent i burocràtic» que ha suposat per a ella demanar ajuda domiciliària i una avaluació del nivell de dependència a Catalunya. L’actriu parlava del seu cas particular amb la seva mare i qualificava el Departament de Drets Socials i Inclusió de tenir un protocol que «no és ni humà ni just». El seu missatge ha ressonat entre molts ciutadans, que han relatat situacions similars, amb pares i mares morts mentre esperaven un cuidador, ajudes insuficients i terminis i traves interminables.
Davant aquesta onada de queixes, el Departament de Drets Socials ha sortit al pas i ha reconegut que el Govern «és conscient que els temps d’espera generen preocupació i frustració en moltes famílies» i ha assegurat que està en un procés de «transformació del sistema». Fonts de Drets Socials també asseguren que el Departament ha intentat posar-se en contacte amb l’actriu, i la mateixa Serna ho ha explicat a les xarxes socials en un vídeo posterior que ha publicat aquest dissabte.
«¿És necessari fer tant soroll perquè et contestin?»
«Increïble», comença Assumpta dient a l’inici d’aquest segon vídeo, amb un gest entre la desaprovació i el cansament, i explica a l’audiència que, després de la seva queixa viral, «un polític diu que al setembre em trucarà i ara, també, algú amb autoritat en valoracions de grau [de dependència] mostra un interès sobtat pel cas de la meva mare». I es pregunta: «¿de veritat és necessari fer tant soroll sol perquè et contestin?»
«Crec que el vídeo ha ressonat perquè molts de vosaltres heu passat o esteu passant pel mateix. Vaig començar amb el cas de la meva mare, però després de llegir els vostres comentaris, l’objectiu ha canviat: hem de buscar solucions a un problema compartit per tots els catalans i espanyols», manifesta, i ha demanat de nou a totes aquelles persones que visquin o hagin viscut situacions similars que omplin el formulari que ha creat per recopilar totes les queixes i fer-les arribar a les institucions i exigir mesures, entre les quals més inversió en matèria de serveis socials i formació per a les cuidadores, tenint en compte que la majoria atenen persones grans i dependents sense els coneixements necessaris.
«Us demano ajuda. Relleneu el formulari, compartiu. Necessitem un nombre gran de persones afectades perquè ens facin cas», conclou.
Aquesta publicació també ha rebut diversos comentaris, alguns de persones que mostren la seva indignació pel que ella comenta al principi: «La pena és que no tots som personatges públics perquè escoltin la nostra veu», diu una usuària; «Assumpta, quan els treus els colors els surt la vergonya i es mouen. És l’única manera. És així de patètic. T’ajudaran a tu perquè ho has dit tu. Però a la senyora María el continuaran regatejant serveis», opina una altra, en la mateixa línia.
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