Innovació i gastronomia
Barcelona estrena bombons-suvenir de la mà del millor xocolater del món i l’obra de Gaudí
Gaudeat, el record comestible de la ciutat, suma el talent i la qualitat de Lluc Crusellas amb la creativitat i tecnologia de l’empresa barcelonina Makeat
El català Lluc Crusellas, millor xocolater del món
Plesh, la xocolatina amb essència Flax&Kale i Disfrutar que han apadrinat Piqué, Gasol o els germans Boix (Noel)
Patricia Castán
Barcelonano es mereix els banals souvenirs que molts dels seus visitants porten a la maleta. Per cutres, perquè ni tan sols reprodueixen amb rigor les icones que fan referència o perquè estan més condemnats a l’oblit que al record quan arribin a les seves destinacions. Amb aquesta percepció, els mateixos socis que van crear Wakeat (2018), l’estudi barceloní d ’innovació i desenvolupament de producte per al sector gastronòmic que ha revolucionat el sector, van enfocar les neurones a dignificar el souvenir local. El repte era un «record comestible de qualitat», que acariciés el paladar, però també connectés amb l’ experiència cultural de la ciutat des del geni universal Antoni Gaudí. La seva amistat i aliança d’anys amb el mestre xocolater Lluc Crusellas (millor del món el 2022) va servir amb safata un projecte a l’«altura» del producte: la marca Gaudeat.
Juan Umbert (1990), Adrià Colominas (1993) i Víctor Echevarría (1966) ja havien creat des de Makeat diversos projectes d’èxit. Es vertebren en marques, com el cas de Plesh , la xocolatina saludable que van llançar fa més d’un any. Però la seva incubadora d’idees, on ciència, creació i menjar són la raó de ser, dona per a molt més. Al segell de ‘souvenirs’ comestibles Gaudeat, Crusellas (1996) és un soci més, participant d’un ‘brainstorming’ imparable.
Durant llargs mesos han desenvolupat els conceptes creatius, de disseny, enginyeria i tecnològics, el resultat del qual avancen a EL PERIÓDICO. El presentaran en societat a la Casa Batlló el 15 de setembre. Perquè si fos fàcil, algú ja hauria convertit abans en xocolata l’obra de l’arquitecte que desencadena passions entre els visitants. Van triar figures «reconeixibles» d’algunes de les seves construccions clau: el drac del parc Güell, l’ estrella de la Sagrada Família, la creu de la Casa Batlló.... Van descartar algun que tingués ‘royalties’ o altres problemes de reproducció. I en el seu estudi van reproduir en 3D les peces com a prototips, perquè una empresa externa fabriqués els motllos perfectes que permetin manipular les exquisides elaboracions de Crusellas amb un realisme impecable. «Calia ser fidel i acurat perquè Barcelona és una ciutat de disseny i cultura, que mereix aquesta qualitat», apunta Echevarría.
El procés va ser sempre de la mà del Consell Gaudí, que ha vist en el concepte un producte que acompanya l’excel·lència de Gaudí i deixa empremta. Perquè Umbert mostra el complement que la tecnologia aporta al bombó: mitjançant un QR identifica la peça i la situa al monument d’origen, il·lustrant el comprador no només en la procedència sinó en el cabal creatiu de l’artista català. Un suvenir «exploratiu» que permet viatjar al lloc d’origen.
Tampoc falta l’enfocament de responsabilitat patrimonial, ja que l ’1% dels beneficis seran per a la rehabilitació de l’obra de Gaudí, remarquen.
Cada un, un gust
Quant a l’experiència en boca, el mestre xocolater de Vic, que després del seu triomf internacional –amb la complicitat de Makeat– va ampliar el seu negoci de pastisseria amb l’obrador Eukarya, ha perfeccionat la fórmula de cadascun dels nou bombons que componen la caixa inicial que ja es comercialitza en avançada a la T1 de l’aeroport del Prat. Amb cacau, fruita seca i molts elements que realcin el seu caràcter mediterrani a cada peça, un toc de llimona, de canyella o altres sorpreses, relata a aquest diari. Expliquen amb passió l’invent a la nova seu de mil metres quadrats del centre d’ innovació al carrer de Bolívia, on la gastronomia s’alimenta d’innovació i l’estudi treballa per a molts restaurants amb estrelles Michelin i hotels de luxe.
Amb la marca Gaudeat arribaran ara a la boca i la complicitat del viatger. «El patrimoni ens guia i inspira», explica Umbert, mentre devora un llibre de Gaudí. La nova entrega serà untorró (ja executat), i altres formes estan en via d’exploració. Perquè tot i que els punts de venda seran de moment l’aeroport, la terminal de creuers, les botigues de la Casa Batlló i la Pedrera, La Roca Village i El Corte Inglés, a curt termini es vertebraran en botigues gurmet i altres monuments. Cada taulell posarà el preu, a partir d’uns 29 euros.
L’impacte internacional de la visita del Papa a la capital catalana, sumat a la previsible beatificació de Gaudí, l’any de l’Arquitectura i altres ingredients han propiciat també el salt del producte als mercats dels Estats Units i el Japó, previst el 2028. Però les reaccions dels qui han provat o conegut els seus bombons-suvenir fins ara els porta a pensar en altres branques de la marca, com elaboracions nadalenques o vinculades a dates clau del calendari local, com les ‘mones’ de Setmana Santa, per a gust i gaudi barceloní.
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