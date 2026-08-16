Els Mossos enxampen dues persones que havien sostret productes per valor de 393 euros de tres supermercats
Els fets van tenir lloc aquest dijous 13 d’agost al barri barceloní de Gràcia
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
ACN
Barcelona
Agents de paisà dels Mossos d’Esquadra van enxampar dues persones que havien sostret productes d’alimentació i higiene per valor de 393 euros en tres supermercats diferents. Els fets van passar aquest dijous 13 d’agost, quan la policia va detectar els sospitosos en un establiment del barri barceloní de Gràcia. En seguir-los fins al vehicle, hi van trobar tot el que havien sostret.
Els productes van poder ser retornats. Aquesta mateixa setmana, l’11 d’agost, es va produir un fet similar a la mateixa zona, quan altres agents de paisà van interceptar un cotxe que circulava sense carnet, ITV ni assegurança, amb productes sostrets – també d’alimentació - per valor de 380 euros.
- L’eclipsi omple les urgències dels hospitals madrilenys: «La majoria són joves amb ansietat per no haver fet les coses bé»
- La familia de Braulio, el veí de Còrdova desaparegut a Callús: 'Volem que ens diguin la veritat
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'Entre l’excés de feina i el buit de la inacció hi ha un punt fèrtil: el de l’activitat amb sentit
- L’aigua de l’aire condicionat no sempre s’ha de llençar: aquests són els usos que li pots donar
- L'espectacular poble de conte poc més d'una hora de Manresa: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- Susanna Griso tria la Cerdanya per al viatge de noces: 'És el meu petit paradís
- La pluja obliga a tallar la C-25, a Osona, durant vint minuts
- La tempesta descarrega amb força a la Catalunya central: calamarsa, vent i una caiguda dràstica de les temperatures