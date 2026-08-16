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Els Mossos enxampen dues persones que havien sostret productes per valor de 393 euros de tres supermercats

Els fets van tenir lloc aquest dijous 13 d’agost al barri barceloní de Gràcia

Els productes que s'havien sostret en tres supermercats diferents

Els productes que s'havien sostret en tres supermercats diferents / Mossos d'Esquadra

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ACN

Barcelona

Agents de paisà dels Mossos d’Esquadra van enxampar dues persones que havien sostret productes d’alimentació i higiene per valor de 393 euros en tres supermercats diferents. Els fets van passar aquest dijous 13 d’agost, quan la policia va detectar els sospitosos en un establiment del barri barceloní de Gràcia. En seguir-los fins al vehicle, hi van trobar tot el que havien sostret.

Els productes van poder ser retornats. Aquesta mateixa setmana, l’11 d’agost, es va produir un fet similar a la mateixa zona, quan altres agents de paisà van interceptar un cotxe que circulava sense carnet, ITV ni assegurança, amb productes sostrets – també d’alimentació - per valor de 380 euros.

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