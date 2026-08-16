Espanya entra en una era d’eclipsis: tres fenòmens excepcionals en només tres anys
Després de l’eclipsi total del 12 d’agost de 2026, encara en queden dos més: un altre de total el 2027 i un d’anular el 2028
Espanya acaba d’entrar en un període astronòmic extraordinari. Després de dècades —i en alguns casos més d’un segle— sense poder observar determinats eclipsis solars des de la Península, el país viurà un autèntic trio d’eclipsis entre 2026 i 2028.
El primer ja ha passat. Aquest 12 d’agost de 2026, milers de persones van mirar cap al cel per contemplar un eclipsi total de Sol que va travessar bona part de la península Ibèrica. Però aquest només ha estat el començament: el 2 d’agost de 2027 arribarà un altre eclipsi total i, el 26 de gener de 2028, serà el torn d’un espectacular eclipsi anular.
Tres fenòmens en tres anys que convertiran Espanya en un dels grans escenaris de l’observació astronòmica.
Així va ser l’eclipsi total del 12 d’agost de 2026
El primer dels tres grans eclipsis va tenir lloc aquest passat dimecres, 12 d’agost de 2026.
A Espanya, el fenomen va començar aproximadament cap a les 19.20 hores a Galícia i va acabar, segons la ubicació, entre les 20.45 i les 21.30 hores.
La franja de totalitat va travessar la península Ibèrica i va passar sobretot per una gran part del nord d’Espanya. Depenent del punt d’observació, la fase total es va produir entre les 20.26 i les 20.41 hores.
Durant els minuts de totalitat, la Lluna es va situar completament davant del Sol, bloquejant-ne la llum i provocant una mena de nit sobtada en ple vespre.
En altres zones que quedaven fora de la franja de totalitat, l’eclipsi es va poder observar de manera parcial, amb una part més o menys gran del disc solar coberta per la Lluna.
El fenomen va ser especialment excepcional perquè feia moltíssims anys que la Península no vivia un eclipsi solar total d’aquestes característiques.
Més d’un segle esperant un eclipsi total
Els eclipsis parcials són relativament habituals i es poden produir cada pocs anys en una mateixa zona. De fet, a Espanya, l’anterior eclipsi parcial havia tingut lloc el 2025.
Els eclipsis totals, en canvi, són molt més difícils d’observar des d’un mateix territori.
Tot i que el 1959 es va poder veure un eclipsi total des d’Espanya, la franja de totalitat només va afectar les Illes Canàries.
Per trobar l’anterior eclipsi total visible des de la península Ibèrica, cal remuntar-se fins al 1912, és a dir, 114 anys abans del fenomen d’aquest 2026.
Curiosament, entre 1900 i 1912, Espanya també va viure tres eclipsis totals en un període relativament curt. Ara, més d’un segle després, la història sembla repetir-se amb aquest nou trio d’eclipsis de 2026, 2027 i 2028.
El segon arribarà el 2 d’agost de 2027
Els amants de l’astronomia no hauran d’esperar gaire per tornar a viure un esdeveniment extraordinari.
El pròxim eclipsi total de Sol a Espanya serà el 2 d’agost de 2027, menys d’un any després del de 2026.
Aquesta vegada, la franja de totalitat passarà més al sud.
Travessarà l’estret de Gibraltar i afectarà l’extrem sud de la península Ibèrica i una extensa zona del nord d’Àfrica.
Entre els punts espanyols privilegiats hi haurà Cadis, Màlaga, Ceuta i Melilla.
A diferència de l’eclipsi del 2026, que es va produir al vespre, el del 2 d’agost de 2027 tindrà lloc durant el matí.
Ceuta, un dels millors llocs per veure l’eclipsi del 2027
Un dels punts més destacats serà Ceuta, on la fase de totalitat arribarà als 4 minuts i 48 segons.
Això significa que durant gairebé cinc minuts la Lluna cobrirà completament el Sol, provocant una foscor molt més prolongada que la de molts altres eclipsis totals.
El fenomen del 2027 serà, de fet, un dels grans eclipsis de les pròximes dècades a escala mundial, ja que en algunes zones del planeta la fase de totalitat superarà els sis minuts.
A Espanya, però, la durada variarà segons el punt d’observació.
Les zones situades dins de la franja de totalitat podran veure com el Sol queda completament ocult, mentre que a la resta del país l’eclipsi serà parcial.
I encara quedarà un tercer eclipsi
Després dels dos eclipsis totals del 2026 i 2027, encara quedarà una tercera cita astronòmica.
Serà el 26 de gener de 2028, però aquesta vegada no es tractarà d’un eclipsi total, sinó d’un eclipsi anular de Sol.
Aquest tipus d’eclipsi es produeix quan la Lluna passa davant del Sol, però es troba més lluny de la Terra i, per tant, aparentment és més petita que el disc solar.
Com a conseqüència, la Lluna no arriba a tapar completament el Sol i deixa visible una mena d’anell de foc al seu voltant.
On es podrà veure l’eclipsi anul·lar del 2028?
La franja d’anul·laritat del 26 de gener de 2028 passarà per diverses zones d’Espanya.
Ciutats com Sevilla, Màlaga, Múrcia i València podran veure la fase anular completa, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.
En canvi, en altres punts del territori, el fenomen serà diferent.
A Barcelona i Palma de Mallorca, per exemple, només es podrà observar el principi de la fase anular, perquè el Sol es pondrà abans que aquesta acabi.
Això farà que l’eclipsi del 2028 sigui especialment espectacular en algunes zones del sud i del Mediterrani.
Total, parcial o anul·lar: quina diferència hi ha?
Els eclipsis solars es divideixen principalment en tres tipus.
En un eclipsi parcial, la Lluna cobreix només una part del Sol. És el tipus d’eclipsi que es pot observar des de les zones que queden fora de la franja central del fenomen.
En un eclipsi total, la Lluna tapa completament el disc solar. Durant uns minuts, el cel s’enfosqueix i la llum ambiental disminueix de manera espectacular.
Finalment, en un eclipsi anular, la Lluna també passa directament davant del Sol, però es troba més lluny de la Terra i es veu més petita. Això impedeix que tapi completament el Sol i deixa visible un anell lluminós al voltant del disc lunar.
Tres anys que faran història
El calendari astronòmic espanyol, per tant, quedarà marcat per tres dates:
- 12 d’agost de 2026: eclipsi total de Sol, amb la franja de totalitat travessant bona part del nord de la península Ibèrica.
- 2 d’agost de 2027: nou eclipsi total, especialment visible al sud d’Espanya, amb Cadis, Màlaga, Ceuta i Melilla entre els punts privilegiats.
- 26 de gener de 2028: eclipsi anular, amb la fase completa visible en zones com Sevilla, Màlaga, Múrcia i València.
Després de més d’un segle sense un eclipsi total visible des de la Península, Espanya viurà en només tres anys una concentració excepcional de fenòmens astronòmics.
El del 12 d’agost de 2026 ja és història. Ara totes les mirades es dirigeixen cap al 2 d’agost de 2027, quan el Sol tornarà a desaparèixer durant uns minuts i una nova part d’Espanya quedarà temporalment a les fosques.
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