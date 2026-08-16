Previsió meteorològica
El temps a les Festes de Gràcia 2026: pluges i xafogor a la vista
Barcelona afrontarà unes festes marcades per la xafogor, tot i que la previsió apunta a possibles xàfecs i tempestes
Canvis en el transport públic per les Festes de Gràcia: horari del metro i autobús
Afectacions al tràfic i a la mobilitat per les festes de Gràcia 2026: talls de carrers i dates
El Periódico
Del 15 al 21 d’agost, Barcelona celebra la Festa Major de la Vila de Gràcia, una de les festes més populars de la capital catalana, que cada any atrau milers de visitants per la seva àmplia programació d’activitats, concerts i, sobretot, per les originals decoracions dels seus carrers, que els mateixos veïns confeccionen durant mesos.
Com a bona part de les activitats se celebren a l’ aire lliure i sovint els decorats poden ser especialment fràgils, el temps serà un factor important a tenir en compte per als qui tinguin previst acostar-se a disfrutar d’aquestes festes d’estiu. A continuació repassem la previsió meteorològica
Inici marcat per la calor
Segons la previsió actual, el primer tram de les festes estarà marcada per la calor. Tindràs un dissabte calorós, el diumenge 16 d’agost s’espera una altra jornada de vergonya amb una temperatura màxima de 34 graus durant el dia, amb probabilitat d’alguna precipitació puntual a la tarda. A la nit, es preveu que la temperatura no baixi dels 25 graus.
Pluges i vergonya
Per a dilluns 17 d ’agost s’espera cel parcialment ennuvolat i calor, amb mínimes de 26 graus a la nit i màximes de 33 graus al dia.
De moment, la previsió indica que les altes temperatures es mantindran el dimarts 18. Malgrat que aquell dia podria caure una mica de pluja durant el matí, el clima serà calorós i humit.
La calor podria incrementar lleugerament dimecres 19, jornada en què està prevista l’entrega dels premis als carrers més ben decorats. Aquell dia s’espera molt sol, màximes de 34 graus i mínimes de 26.
La situació podria canviar a partir de dijous 20 d’agost, quan la previsió apunta a un augment de la inestabilitat, tot i que encara amb una probabilitat de pluja moderada.
El canvi més destacable arribaria el divendres 21, últim dia de la festa major. Per a aquesta jornada, els pronòstics apunten a una alta probabilitat de precipitacions i tempestes. A més, durant aquella nit, les temperatures podrien baixar fins als 21 graus.
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