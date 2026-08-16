El fre a l’alcohol guanya terreny
Una part dels carrers decorats prescindeix de barra de begudes, i l’Ajuntament vigila que els bars no instal·lin tiradors addicionals per frenar la gresca nocturna.
El consistori imposa als supermercats 24 hores del barri una restricció horària
Meritxell M. Pauné / Alma Rodelgo Llasat
Les festes de Gràcia defensen la programació nocturna com a part de la celebració, davant les crítiques d’un grup de veïns a les molèsties de matinada. Però en el si de l’organització hi ha opinions contraposades sobre aspectes com el consum d’alcohol. Més enllà de la voluntat compartida per veïns, comerç i institucions d’obstaculitzar el botellon de matinada, la reflexió s’estén també als punts de venda. Mitja dotzena de carrers consultats per EL PERIÓDICO exposen la seva visió sobre oferir servei de barra de begudes o renunciar a la font d’ingressos.
En paral·lel, l’Ajuntament de Barcelona imposa als colmados i supermercats 24 hores del barri una restricció horària, per la qual tot l’any han de tancar a les 23 hores com a molt tard. D’altra banda, el consistori aplica per segon any consecutiu un control proactiu als bars de Gràcia per acabar amb la instal·lació de barres i tiradors addicionals. Aquests reforços han sigut habituals durant dècades per fer front a la disparada demanda de consumicions per emportar, un consum de carrer que està en el punt de mira pels residus i sorolls que propicia.
Barres sí, barres no
Els 23 carrers i places engalanats aquest 2026 tenen cada un la seva estratègia per modular l’ambient i afluència de públic. Les activitats, horaris i temàtiques decoratives elegides exerceixen de filtre natural. I en els últims anys, també l’existència o no d’una barra i el tipus de begudes que vengui.
Verdi i Travessia de Sant Antoni mantindran la venda d’alcohol a les barres, que és una important font d’ingressos per finançar la decoració i programació. "Fem caixa per poder pagar els músics i comprar el material necessari", argumenta Cristina Murillo, de Travessia de Sant Antoni.
En un punt intermedi es troben carrers que venen cervesa o vi negre d’estiu però no combinats més potents o dosis XXL, com ara mojitos o calimotxos. És el cas de Puigmartí i Joan Blanques de Baix, que amb això miren de filtrar una mica el públic que els visita. En l’altre extrem, Tordera i Fraternitat de Baix no disposen de barra i no venen cap beguda. Per Marta Salinas, de Tordera, no vendre alcohol significa menys problemes: "És una decisió ideològica i de consciència, simplement es tracta de preguntar-se com volem que sigui la festa".
Inspeccions als bars
El fre a les borratxeres s’estén també als negocis de restauració. L’Ajuntament de Barcelona els permet obrir les terrasses tres hores més, però manté per segon any consecutiu la prohibició d’instal·lar barres i tiradors addicionals als bars de Gràcia durant la festa major. Portaveus del consistori indiquen que, com va passar l’estiu anterior, es faran inspeccions per verificar que les instal·lacions es corresponguin estrictament amb la llicència de cada establiment.
Aquest veto indigna molts restauradors del barri, que temen veure’s desbordats per la clientela i quedar-se sense el pic de facturació que els ajuda a suportar la temporada baixa de l’hivern. Però les comissions dels carrers no ho veuen pas igual. "L’Ajuntament només va fer complir la normativa", apunta Martí Urgell, de la plaça de la Vila.
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