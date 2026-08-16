refugis climàtics
Les piscines de BCN s’omplen per les contínues onades de calor
Diverses instal·lacions informen de tancaments puntuals a causa de l’aforament complet, mentre que els banyistes reconeixen que acudeixen als recintes més per suportar les altes temperatures que per divertir-se.
Montjuïc obre ara a tota la ciutadania la seva piscina d’estiu i no tan sols als socis
Meritxell M. Pauné / Cristina Sebastián
La calor extrema està posant a prova la xarxa de piscines estivals de Barcelona, cada vegada més utilitzades com a refugis climàtics. Les reiterades onades de calor d’aquest 2026 es noten en l’afluència de públic, una alta demanda que ha provocat jornades d’aforament complet en algunes instal·lacions i que ha evidenciat la necessitat de millorar la informació en temps real, especialment per la falta d’un espai de consulta centralitzat amb l’ocupació de cada recinte.
Segons han confirmat a EL PERIÓDICO, la majoria de les 15 piscines descobertes operatives tot l’estiu a la ciutat estan registrant més afluència de gent que en anys anteriors a causa de les altes temperatures. De fet, nou instal·lacions (més del 56%) han arribat a registrar aforament complet, especialment alguns caps de setmana de juliol. Aquesta creixent demanda remarca la necessitat de garantir que les piscines siguin assequibles per a tots els barcelonins, en especial els col·lectius vulnerables amb menys alternatives per refrescar-se. Les diferències de preus entre piscines i l’absència d’instal·lacions en alguns districtes dificulten un accés igualitari.
Abel González, un jove de 22 anys i usuari habitual de la piscina del parc de la Creueta del Coll, explica que la piscina és pràcticament l’únic lloc on pot quedar amb els seus amics durant l’estiu. "Al carrer no es pot estar, segons quines hores, per la calor que fa. Venir a la piscina és la nostra única salvació". A més, explica que per a ell quedar-se a casa no és la millor opció. "Moltes vegades a casa fa fins i tot més calor que al carrer i no tinc aire condicionat. Prefereixo venir aquí unes hores i estar més fresc", explica.
Per necessitat
L’Abel considera que la situació ha canviat respecte a altres anys, ja que "abans feia menys calor i venir a la piscina era un pla esporàdic per divertir-me, ara vinc per necessitat de refrescar-me més que per diversió". Per això, reclama que hi hagi més espais com aquest i que siguin gratuïts, almenys quan les temperatures siguin extremes. "Alguns dies hi havia una cua tan llarga que he hagut d’esperar que surti gent per poder entrar", diu el jove.
Les piscines també s’han convertit en una alternativa per a les famílies amb nens. Així, Alba Poveda acudeix a la piscina de Can Dragó amb el seu marit i els seus fills, de tres, set i onze anys. "Per als nens és una manera divertida de passar el dia i, alhora, estar protegits de les temperatures tan altes sense estar tancats a casa", assenyala.
No obstant, el preu pot suposar una barrera. L’Alba considera que, si les piscines són considerades refugis climàtics, el preu hauria de ser més accessible. "Ens agradaria venir més, però és impossible. Al dia ens gastem quasi 40 euros només en les entrades. Si després sumem menjar i beure, se’ns en va de pressupost", indica.
El govern municipal "és ben conscient de la importància dels equipaments esportius i de les piscines com a infraestructures de salut i refugis climàtics, especialment en un context d’altes temperatures i episodis de calor intensa", assenyalen a EL PERIÓDICO fonts municipals. És per això que ha obligat un club de Montjuïc a obrir a tota la ciutadania la seva piscina d’estiu, que fins ara únicament utilitzaven els socis, i ha pressionat l’adjudicatària de la nova piscina de la Sagrera perquè l’obrís aquest dissabte 15 d’agost, sense esperar a l’estrena completa del poliesportiu al setembre.
Amb la Sagrera, la ciutat suma ara 16 piscines descobertes. Obren els set dies de la setmana i són accessibles a persones amb mobilitat reduïda perquè qualsevol pugui "disfrutar d’un dia de sol i aigua en un ambient agradable i segur". A més, el consistori ressalta també que en aquest mandat ha duplicat la inversió en equipaments esportius al passar de 50 a 100 milions d’euros.
No obstant, la xarxa d’instal·lacions aquàtiques municipals té també assignatures pendents. Cobreix vuit dels 10 districtes de la ciutat: l’Eixample i les Corts no en tenen. Cada instal·lació la gestiona una empresa o entitat concessionària i té unes característiques pròpies. La disparitat és molt alta. Obren al públic en dates diferents, entre maig i juny habitualment, i ofereixen tarifes que van des dels 18,73 euros del CEM Parc de la Ciutadella, la més cara, fins als 2,75 euros de la Creueta del Coll, la més barata. S’hi han de sumar múltiples factors, com per exemple si tenen gespa, bar, zona infantil o gimnàs i si tanquen més aviat o més tard.
La pluralitat d’opcions permet que cada usuari triï la que més encaixa amb els seus gustos i necessitats, però l’obstacle és la gestió d’aforaments. Portaveus municipals al·leguen que no disposen de dades exactes sobre quants dies o hores han tancat les 15 instal·lacions aquest estiu per excés de públic. No existeix una web o app perquè la ciutadania pugui informar-se del grau d’afluència en temps real, a diferència de les 10 platges de la ciutat, on el consistori va instal·lar després de la pandèmia un sistema de recompte estimat que orienta els banyistes cap a platges sense aglomeració.
Així doncs, si una família acudeix a la seva piscina habitual aquest agost i la troba tancada per aforament complet, haurà d’improvisar una alternativa pel seu compte sense tenir informació oficial. Trucar per telèfon a les piscines més pròximes és la millor via disponible avui dia per confirmar disponibilitats.
Diferents partits de l’oposició, com ERC i Bcomú, han demanat en els últims anys estudiar la gratuïtat a les piscines quan hi hagi onades de calor, cada vegada més intenses i freqüents. La mesura no ha arribat a aplicar-se mai, en gran part per l’enorme repte logístic que suposa. Si les 15 piscines descobertes de la ciutat ja tenen alts nivells d’afluència amb entrades de pagament, l’accés lliure puntual podria desencadenar una demanda del tot inassumible.
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