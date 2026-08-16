Celebració a Barcelona
La plaça de la Vila de Gràcia es rendeix als castells de la festa major a cop de ventall
La diada dels Castellers de la Vila de Gràcia i els Xiquets de Reus reuneix veïns i turistes en un matí marcat per les altes temperatures i l’ambient festiu
Daniela Cabeza
A les 11.30 hores, quan encara faltava mitja hora perquè comencés la diada castellera, la plaça de la Vila de Gràcia ja presentava una imatge de gran afluència. L’arribada d’assistents ha sigut constant i, segons s’acostava el migdia, trobar un lloc des d’on seguir les construccions resultava cada vegada més difícil. La cita ha reunit veïns habituals de les festes i persones que s’han acostat per contemplar les actuacions dels Castellers de la Vila de Gràcia i els Xiquets de Reus.
El sol i les altes temperatures han acompanyat la jornada i han obligat els assistents a buscar maneres de suportar la calor. Ventalls, gorres i barrets han sigut alguns dels complements més habituals, al costat dels petits ventiladors portàtils que molts portaven a la mà.
Malgrat les condicions meteorològiques, ningú semblava disposat a perdre’s l’espectacle. L’ambient s’ha mantingut animat durant tot el matí, amb aplaudiments que acompanyaven cada avenç de les estructures.
Una tradició que sorprèn els turistes
Entre els qui seguien atentament les actuacions també hi havia nombrosos turistes. Alguns contemplaven per primera vegada com els castellers aixequen les torres humanes, mentre d’altres aprofitaven per treure fotografies i vídeos amb els telèfons mòbils.
Les camises blaves dels Castellers de la Vila de Gràcia i avellana dels Xiquets de Reus posaven color a l’escena i permetien distingir les dues agrupacions entre la multitud.
La presència de visitants estrangers ha deixat una estampa molt característica d’aquestes festes, amb turistes compartint espai amb veïns i aficionats als castells.
Silenci abans de l’ovació
Cada construcció ha concentrat les mirades. Durant els moments de més tensió, l’atenció se centrava per complet en els castellers i, quan l’enxaneta aconseguia arribar a la part superior, el silenci donava pas als aplaudiments.
Les estructures s’elevaven diversos metres sobre els caps dels assistents, que seguien cada moviment amb expectació abans de celebrar amb una ovació la culminació dels castells.
Els carrers es queden buits
La celebració també ha canviat durant unes hores el ritme habitual de Gràcia. Mentre l’activitat es concentrava al voltant de l’actuació castellera, els carrers pròxims estaven molt menys freqüentats de l’habitual.
Gran part dels qui passejaven pel barri havia fet una pausa per acostar-se a la plaça de la Vila de Gràcia i seguir les construccions. Així, durant el matí, els castells han aconseguit convertir-se en un dels grans focus d’atenció de la festa major.
Entre aplaudiments, ventalls i telèfons mòbils aixecats per captar cada moment, la tradició castellera ha convertit la plaça de la Vila en un dels punts neuràlgics de la festa major durant el matí.
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