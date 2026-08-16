Sanitat nega el "col·lapse sanitari" a Ceuta i diu que s'han mantingut totes les consultes i intervencions programades
García apunta que s'han fet gairebé 6.000 atencions a migrants en els darrers quinze dies
ACN
La ministra de Sanitat, Mónica García, ha negat aquest diumenge que Ceuta visqui un "col·lapse sanitari" des de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Segons ha dit, l'Institut Nacional de Gestió Sanitària (Ingesa) ha fet 5.801 assistències entre el 31 de juliol i el 14 d'agost, que se sumen a les més de 2.500 fetes pel dispositiu de la Creu Roja a la platja del Trampolín. Segons García, la pressió assistencial s'ha reduït un 72%, des de les 1.149 assistències registrades el 31 de juliol fins a les 322 del 14 d'agost. A més, d'acord amb Sanitat, no s'han hagut de suspendre consultes ni intervencions programades i l'Hospital Universitari manté 101 llits ocupats i 111 lliures després d'ampliar fins a 212 els llits.
García ha fet aquestes declaracions des de Ceuta, on ha mantingut reunions i una trobada amb el president de la Ciutat Autònoma, Juan Jesús Vivas. Des del primer dia, ha indicat la ministra, Ingesa va activar el Nivell 1 del Pla de Catàstrofes Externes de l'Hospital Universitari de Ceuta amb els objectius de mantenir l'activitat sanitària ordinària i evitar que l'atenció a migrants interferís amb la de la resta de la població. A més a més, també es va activar per incrementar els punts d'assistència, diversificar els fluxos assistencials i evitar la concentració de pacients en únic dispositiu.
Així, ha reiterat que durant les últimes dues setmanes no s'ha suspès ni ajornat cap consulta ni intervenció programada i s'han establert circuits diferenciats i reforçar l'assistència amb l'obertura dels centres de salut matí i tarda i dispositius especials durant caps de setmana i festius.
La distribució de l'assistència ha permès "descarregar" la pressió sobre l'hospital. D'acord amb les dades de Sanitat, el 60% de les atencions s'han canalitzat per l'Atenció Primària i el 40% per les urgències hospitalàries. L'Hospital Universitari disposa actualment de 212 llits en funcionament, de les quals n'hi ha 111 lliures, sobre una capacitat màxima de 246. Actualment hi ha 28 pacients migrants ingressats.
Per tot plegat, la ministra ha defensat la resposta a la crisi humanitària "sense alterar l'atenció sanitària ordinària" de la població de Ceuta i sense saturar l'hospital.
Entre el 31 de juliol i el 14 d'agost Ingesa ha fet 5.801 assistències, amb xifres diàries que han variat fins a estabilitzar-se en torn a una mitjana de 330 atencions. D'altra banda, s'ha reforçat l'atenció amb 60 professionals de reforç mantenint les vacances i descansos de la plantilla. García ho ha atribuït a la planificació i la coordinació entre dispositius i a "l'esforç" dels professionals.
Risc sanitari
Amb l'atenció estabilitzada, la ministra ha posat el focus en "l'important risc sanitari" derivat de la crisi i ha afirmat que ara cal de forma urgent prevenir els riscos millorant les condicions en les quals estan els migrants que segueixen a Ceuta. "L'actuació més urgent ja no és dins de l'hospital", ha dit tot afegint que cal "treure la gent de la platja".
Sobre la insalubritat que preocupa al ministeri, també ha dit que s'ha reforçat el treball del personal de Medicina Preventiva de l'Hospital de Ceuta amb la participació del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. Concretament, des d'aquest dilluns un professional del centre es desplaçarà a Ceuta per treballar sobre el terreny i col·laborar en la reducció de riscos sanitaris.
Per acabar, ha reconegut la resposta de la població de Ceuta i la tasca de professionals i voluntaris els darrers dies i ha defensat la necessitat de protegir l'esforç col·lectiu "davant d'aquells que intentin utilitzar una crisi humanitària per assenyalar, enfrontar o alimentar discursos racistes".
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