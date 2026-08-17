Barcelona estrena bombons amb l’obra de Gaudí
Gaudeat, el record comestible de la ciutat, suma el talent i la qualitat de Lluc Crusellas amb la creativitat i la tecnologia de l’empresa barcelonina Makeat per crear un souvenir únic.
Patricia Castán
Barcelona no es mereix els banals souvenirs que molts dels seus visitants es posen a la maleta. Per cutres, perquè ni tan sols reprodueixen amb rigor les icones a què fan referència o perquè estan més condemnats a l’oblit que no pas al record tan bon punt arribin al seu destí. Amb aquesta percepció, els mateixos socis que van crear Makeat (2018), l’estudi barceloní d’innovació i desenvolupament de producte per al sector gastronòmic que ha revolucionat el sector, van enfocar les neurones a dignificar el souvenir local. El repte era un "record comestible de qualitat", que acariciés el paladar, però també connectés amb l’experiència cultural de la ciutat a partir del geni universal Antoni Gaudí. La seva amistat i aliança de fa anys amb el mestre xocolater Lluc Crusellas (el millor del món el 2022) va servir en safata un projecte a l’"altura" del producte: la marca Gaudeat.
Juan Umbert (1990), Adrià Colominas (1993) i Víctor Echevarría (1966) ja havien fet néixer des de Makeat diversos projectes d’èxit que s’estructuren en unes marques diferents. Però la seva incubadora d’idees, en què la ciència, la creació i el menjar són la raó de ser, dona per a molt més. En el segell de souvenirs comestibles Gaudeat, Crusellas (1996) és un soci més, participant d’un brainstorming imparable.
Durant llargs mesos han desenvolupat els conceptes creatius, de disseny, d’enginyeria i tecnològics, el resultat dels quals avancen a EL PERIÓDICO. El presentaran en societat a la Casa Batlló el 15 de setembre. Van triar figures "reconeixibles" d’algunes de les seves construccions clau: el drac del parc Güell, l’estrella de la Sagrada Família, la creu de la Casa Batlló... I, al seu estudi, van reproduir en 3D les peces com a prototips, perquè una empresa externa fabriqués els motllos perfectes que permetin manipular les exquisides elaboracions de Crusellas amb un realisme impecable. "Calia ser fidel i curós, perquè Barcelona és una ciutat de disseny i cultura, que mereix aquesta qualitat", apunta Echevarría.
Cadascun, un plaer
El procés sempre va anar de la mà del Consell Gaudí, que ha vist en el concepte un producte que acompanya l’excel·lència de Gaudí i deixa empremta. Perquè Umbert mostra el complement que la tecnologia aporta al bombó: amb un QR identifica la peça i la situa al monument d’origen, i il·lustra el comprador no només sobre la procedència, sinó també el cabal creatiu de l’artista català. Un souvenir "exploratiu" que permet viatjar al lloc d’origen. Tampoc hi falta l’enfocament de responsabilitat patrimonial, ja que l’1% dels beneficis seran per a la rehabilitació de l’obra de Gaudí, remarquen.
Pel que fa a l’experiència en boca, el mestre xocolater de Vic, que després del seu triomf internacional va ampliar el seu negoci de pastisseria amb l’obrador Eukarya, ha perfeccionat la fórmula de cadascun dels nou bombons que componen la caixa inicial que ja es comercialitza en primícia a la T1 de l’aeroport del Prat. Amb cacau, fruits secs i molts elements que en ressalten el caràcter mediterrani en cada peça, un toc de llimona, de canyella o d’altres sorpreses, relata a aquest diari.
Amb la marca Gaudeat arribaran ara a la boca i a la complicitat del viatger. La nova entrega serà un torró (ja fet), i altres formes estan en vies d’exploració. Perquè, tot i que els punts de venda seran de moment l’aeroport, la terminal de creuers, les botigues de la Casa Batlló i la Pedrera, La Roca Village i El Corte Inglés, a curt termini s’estructuraran en botigues gourmet i altres monuments.
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