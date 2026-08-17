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Altes temperatures

Barcelona registra un nou rècord de calor: la 52a nit tòrrida

L’estació meteorològica de Can Bruixa supera l’anterior rècord, registrat el 2003, i arriba a la xifra més alta dels seus 40 anys de dades

La calor mata més de nit que de dia a Barcelona: tres matinades a més de 24oC eleven la mortalitat

Barcelona registra un nou rècord de calor: la 52a nit tòrrida

Barcelona registra un nou rècord de calor: la 52a nit tòrrida / MANU MITRU / VÍDEO: REDACCIÓN

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Cristina Sebastián

Barcelona

Barcelona ha batut aquest estiu el seu rècord de nits tòrrides. L’estació meteorològica de Barcelona-Can Bruixa, gestionada pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), ha registrat ja 52 nits en les quals la temperatura mínima no ha baixat dels 25 graus centígrads.

La xifra suposa un nou màxim en els 40 anys de registres d’aquesta estació i supera l’anterior rècord, registrat l’any 2003, quan es van registrar 51 nits tòrrides. El tercer registre més elevat es va arribar el 2022, amb 46 nits.

Xifres anteriors

La dada reflecteix la persistència de les temperatures nocturnes excepcionalment elevades durant aquest estiu a Barcelona. Les anomenades nits tòrrides dificulten el descans i redueixen la capacitat del cos per recuperar-se de la calor acumulada durant el dia, especialment durant episodis prolongats d’altes temperatures.

El contrast amb altres anys resulta especialment significatiu. Mentre 2003 i 2022 van destacar per l’elevada freqüència de nits càlides, el 2000, 2007 i 2014 no es va registrar cap nit tòrrida a Can Bruixa.

El nou rècord se suma així als indicadors que mostren la intensitat de l’escalfor d’aquest estiu a Catalunya. De fet, les altes temperatures han tingut també un impacte rellevant sobre la salut: només durant el juliol es van comptabilitzar 544 morts atribuïbles a la calor a Catalunya, més del doble que l’any anterior.

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A més, elsespecialistes recorden queles altes temperatures durant la nit també suposen un factor de risc per a la saluti que una temperatura mínima nocturna superior als 24 graus augmenta considerablement el risc de mortalitat.

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