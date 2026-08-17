Els lladres de mòbils passen als festivals
És un delicte cada vegada més professionalitzat i present als festivals i les festes majors. Al Sónar del 2025, els agents van recuperar 211 ‘smartphones’ robats i a l’últim Primavera Sound, un home va furtar 139 dispositius. L’iPhone és el model més buscat.
David López Frías
Amb una anècdota de l’estiu passat sobre la detecció d’un sospitós, un agent català explica el fenomen de l’estiu dels furts de mòbils: "Quan es va aconseguir establir la traçabilitat dels seus passos, vam poder esbrinar que havia estat a gairebé tots els festivals d’estiu importants". L’arrestat tenia diverses desenes de terminals, que havia sostret, precisament, en aquests esdeveniments.Explica una anècdota un mosso d’esquadra sobre una detenció que va practicar l’estiu passat: "Quan es va aconseguir establir la traçabilitat dels seus passos, vam poder esbrinar que havia estat a gairebé tots els festivals d’estiu importants". ¿Un delinqüent melòman? No, un lladre de telèfons que va ser sorprès amb diverses desenes de terminals sostrets durant aquests esdeveniments.
Vigileu si aneu de concert, festival d’estiu o festa major aquest estiu. És probable que hi hagi algú que estigui a l’aguait dels mòbils, una modalitat de delicte que està en plena temporada alta. El final de la primavera i els mesos estivals són les dates triades pels amics dels objectes aliens per assistir a aquestes concentracions de gent, sovint amb massa alcohol al cos, i sortir havent obtingut un botí.Compte si se’n va de concert, festival d’estiu o festa major aquest estiu. És probable que vulguin robar-li el mòbil. Una modalitat de delicte que està en plena temporada alta. El final de la primavera i els mesos estivals són les dates elegides per a aquestes concentracions de gent, sovint embriagada, que es converteix en víctima d’aquests lladres.
"De vegades no ens adonem que portem molts diners a la butxaca", assenyalen fonts dels Mossos d’Esquadra, que deixen ben clar que el terminal favorit és l’iPhone. Res estrany tenint en compte que el seu preu pot ser de prop de mil euros."De vegades no ens adonem que portem molts diners a la butxaca", expliquen des de Mossos a aquest diari, que defineixen també l’objectiu d’aquests furts. "El terminal favorit dels lladres és l’iPhone. Costa una mitjana de mil euros. Ja són 20.000 euros sostrets amb què el lladre aconsegueixi una vintena".
A un altre detingut el van sorprendre, just quan estava a punt de fugir a Romania, amb 139 dispositius aquest estiu a l’estació del Nord. Els havia robat tots al Primavera Sound. Però aquest no és el rècord. Al Sónar del 2025, els agents van recuperar 211 smartphones robats i van detenir més d’un centenar de persones.O amb 139, que era el nombre de mòbils que li van ser confiscats a un home aquest estiu a l’Estació del Nord. Estava a punt de fugir a Romania quan va ser detingut. Els havia robat tots al Primavera Sound. No és el rècord. Al Sónar 2025, per exemple, el dispositiu policial va permetre recuperar 211 telèfons mòbils robats i detenir més d’un centenar de persones relacionades amb furts i altres delictes.
Catalunya ho pateix
Catalunya és un dels territoris on més es dona aquest delicte, pel volum de turistes i grans esdeveniments que concentra. Només en el primer semestre del 2025 es van denunciar 27.953 robatoris de telèfons mòbils, una mitjana de 155 al dia, i els Mossos van fer 1.180 detencions relacionades amb aquesta mena d’infraccions.Catalunya és un dels territoris on més es dona aquest delicte, pel volum de turistes i grans esdeveniments que concentra. Només en el primer semestre del 2025 es van denunciar 27.953 robatoris de telèfons mòbils, una mitjana de 155 al dia, i els Mossos d’Esquadra van practicar 1.180 detencions relacionades amb aquest tipus de delictes.
En una d’aquestes operacions, la policia autonòmica catalana va desarticular diverses estructures criminals dedicades a comprar telèfons robats per enviar-los a l’estranger, i es van poder recuperar més d’un miler de terminals. "Comprar material robat seria cometre un delicte de receptació", recorden els agents.En una d’aquestes operacions, la policia autonòmica va desarticular diverses estructures criminals dedicades a comprar telèfons robats per enviar-los posteriorment a l’estranger, recuperant-se més d’un miler de terminals. "Comprar material robat seria cometre un delicte de receptació", recorden des de Mossos.
En el Sindicat Unificat de Policia (SUP) assenyalen que, tot i que no hi ha una estadística oficial nacional que comptabilitzi exclusivament els telèfons mòbils robats, es calcula en prop d’uns 250.000 d’anuals, xifra que augmenta especialment durant els mesos de vacances. Especialment, festivals, concerts, festes majors i altres esdeveniments multitudinaris.Des del Sindicat Unificat de Policia (SUP) posen el focus en quèa, tot i que no existeix una estadística oficial nacional que comptabilitzi exclusivament els telèfons mòbils robats, s’estima entorn de 250.000 d’anuals, una xifra que augmenta especialment durant l’estiu i coincidint amb festivals, concerts, festes majors i altres esdeveniments multitudinaris.
Nou perfil
Indiquen, a més, que el perfil del lladre d’estris personals ha canviat. "Fa deu anys l’objecte més habitual era la cartera. Avui l’objectiu prioritari és el mòbil. Fa deu anys el furt era principalment cosa de carteristes, petits robatoris en comerços i sostraccions oportunistes. Avui ha evolucionat cap a una delinqüència molt més professionalitzada. Bandes itinerants, grups especialitzats en dispositius digitals, delinqüència organitzada que actua en festivals, concerts i zones turístiques, xarxes que exporten immediatament els terminals robats i autors multireincidents".Indiquen a més que el perfil del lladre d’efectes personals ha canviat. "Fa deu anys l’objecte més habitual era la cartera. Avui l’objectiu prioritari és el mòbil. Fa deu anys el furt era principalment cosa de carteristes, petits robatoris en comerços i sostraccions oportunistes. Avui ha evolucionat cap a una delinqüència molt més professionalitzada. Bandes itinerants, grups especialitzats en telèfons mòbils, delinqüència organitzada que actua en festivals, concerts i zones turístiques, xarxes que exporten immediatament els terminals robats i autors multireincidents".
Un policia nacional comenta que un col·lega d’Albània li va explicar que al seu país alguns ciutadans tenen la seva feina "normal" durant tot l’any però que a l’estiu venen a Espanya per fer petits robatoris. Un policia nacional explica com a anècdota que "parlant amb companys de la policia albanesa, ens van explicar que al seu país hi ha gent que durant l’any té la seva feina i la seva vida normal, i a l’estiu venen a Espanya a robar. De campanya, com el que se’n va a la verema".
El modus operandi és cada cop més complex i professionalitzat. L’home detingut amb 139 terminals no els va robar. Només feia de mula a canvi de diners. En aquesta mena de delictes, se sol tenir grups organitzats al darrere.El modus operandi és cada vegada més complex i professionalitzat. L’home detingut amb 139 terminals no els va robar. Només feia de ‘mula’ a canvi de diners. Perquè aquest tipus de delictes sol tenir grups organitzats darrere. Uns roben, d’altres els treuen, d’altres els desmunten.
"En molts casos, els autors treballen de manera coordinada: uns sostreuen els terminals, d’altres els emmagatzemen temporalment i d’altres s’encarreguen de transportar-los o enviar-los a l’estranger per vendre’ls en mercats il·legals, en què són desblocats, desmuntats o revenuts". Els qui roben solen tenir com a víctimes "persones que estan afectades pel consum de substàncies, tot i que hi ha veritables especialistes a aixecar-te el que sigui de dins de la butxaca sense que te n’adonis", expliquen fonts policials.Els que s’encarreguen de robar-los solen tenir com a víctimes propiciatòries a "les persones que van perjudicades pel consum de substància, tot i que hi ha veritables especialistes a aixecar-te el que sigui de la butxaca sense que te n’adonis", expliquen fonts policials.
Objectiu: l’estranger
"La major part dels terminals són per emportar-se’ls a l’estranger. Romania i el nord de l’Àfrica són les principals destinacions. L’any passat vam detenir dues dones colombianes que tornaven al seu país amb mig centenar de telèfons robats", recorda un membre dels Mossos "La major part dels terminals són per emportar-se’ls a l’estranger. Romania, però el nord de l’Àfrica és la principal destinació. Inclsuo Amèrcia Latina; l’any passat vam detenir dues dones colombianes que tornaven al seu país amb mig centenar de telèfons robats", recorden des de la policia catalana. d’Esquadra.
Fonts de la Policia Nacional també apunten una altra destinació: la Xina. "Molts d’aquests smartphones són restaurats allà i venuts com a objectes d’ocasió al mercat de segona mà". El motiu pel qual es persegueix treure el dispositiu d’Espanya com més aviat millor és que "un cop te l’han robat, el telèfon es pot bloquejar a temps si encara es manté al país. En el moment que surt a l’estranger, és impossible", apunten les mateixes fonts policials.Fonts de la Policia Nacional també apunten un altre destí: "La Xina. Molts d’aquests terminals són restaurats allà i venuts com a objectes d’ocasió al mercat de segona mà". El motiu pel qual es persegueix treure el telèfon d’Espanya al més aviat possible és que "un cop te l’han robat, el telèfon es pot bloquejar a temps si encara es manté al país. En el moment que surt a l’estranger, és impossible", apunten des de Mossos.
El robatori del mòbil no és només la pèrdua d’un telèfon. "Ja tenim tota la nostra vida al mòbil. Conec víctimes que, després d’haver patit la sostracció, han sigut objecte d’estafes telefòniques o els han buidat els comptes", expliquen fonts policials.El robatori del mòbil no és només la pèrdua d’un telèfon. "Ja tenim tota la nostra vida al mòbil. Conec víctimes que, després d’haver patit la sostracció, han sigut objecte d’estafes telefòniques o els han buidatge els comptes", expliquen fonts policials.
També rellotges
El telèfon no és l’únic que pot desaparèixer de la nostra butxaca durant un macroesdeveniment estiuenc: "No és el mateix el perfil d’un turista del Primavera Sound que un altre del Festival Castell de Peralada, que solen ser persones de més nivell econòmic. Allà potser poden agafar algun Rolex o altres rellotges d’alta gamma", resumeix la policia autonòmica catalana.No és el telèfon l’únic que el pot desaparèixer durant un macroesdeveniment estiuenc: "No és el mateix perfil el del turista del Primavera Sound que el del Festival Castell de Perelada, amb un perfil més acabalat. També és a l’estiu, però allà igual poden agafar algun Rolex o altres rellotges cars", resumeix la policia autonòmica catalana.
Per evitar disgustos, els agents recomanen tenir controlat el mòbil. També aconsellen activar la localització del dispositiu, configurar sistemes de bloqueig biomètric i anotar el número IMEI (que pot consultar-se marcant *#06#), ja que en facilitarà la identificació en cas de sostracció.Per evitar disgustos, el mòbil sempre ha d’estar controlat i diverses recomanacions: activar la localització del dispositiu, configurar sistemes de bloqueig biomètric i anotar el número IMEI (que pot consultar-se marcant *#06#), ja que facilitarà enormement la seva identificació en cas de sostracció.
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