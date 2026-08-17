Mor un membre de l’UME en l’incendi d’Osca
El vehicle en què viatjava va bolcar i tres militars van resultar ferits. El foc continua descontrolat, tot i que la pluja permet un petit alleujament.
SERGIO H, VALGAÑÓN / DAVID CHIC
El de Las Peñas de Riglos, a Osca, ja es pot considerar el pitjor incendi en la història d’Aragó, després d’arrasar més de 17.000 hectàrees i continuar descontrolat set dies després. A més, ahir va segar la vida d’un integrant de la Unitat Militar d’Emergències (UME). El mort treballava contra les flames al barranc d’Atarés amb tres soldats més que van resultar ferits al bolcar l’autobomba que conduïen.
Durant l’atac a les flames al barranc d’Atarés, a prop de la carretera A-1205 i la Peña Oroel, el vehicle en què treballaven els quatre integrants de l’UME va patir un greu accident per causes desconegudes al tancament d’aquesta edició.
Després de bolcar, un dels ocupants va quedar atrapat a l’interior i no va poder ser rescatat amb vida. Els altres tres integrants de l’equip d’extinció van aconseguir sortir-ne pels seus propis mitjans, tot i que pateixen lesions de diversa consideració. Pocs minuts després un d’ells va ser evacuat en helicòpter, mentre que els dos restants van rebre atenció mèdica al lloc.
La tragèdia va marcar al vespre una jornada de lluita contra les flames que va tenir un petit alleujament entre el dispositiu d’extinció, bàsicament a causa de la moderació del vent, de l’arribada de reforços des de França i de les tempestes que van acabar descarregant una bona quantitat d’aigua.
Mentrestant, el jutge que va enviar a presó provisional el jove de 28 anys investigat va considerar especialment rellevants les gravacions aportades pel Seprona que el situen "en el punt exacte" on els informes tècnics situen l’inici del foc. A més, va descartar un origen natural de l’incendi i va assenyalar com a causa probable de la ignició "l’aplicació directa de flama sobre combustible natural", tot i que va precisar que l’informe "no afirma taxativament que fos l’investigat qui hagués iniciat el foc". La interlocutòria assenyala que l’investigat era "l’única persona que hi havia al lloc en aquell moment", informa l’agència Efe.
Condol
Tot just saber-se la notícia del militar mort, el president del Govern d’Aragó, Jorge Azcón, va traslladar el condol a la família, condol al qual es va afegir la subdelegada del Govern, Noelia Herrero. "Som davant una trista notícia en un dia en què semblava que les condicions de l’incendi ens donaven un petit respir", va indicar. A través de les xarxes socials, el president del Govern, Pedro Sánchez, també va traslladar el seu condol.
Abans de la mala notícia, el foc no donava treva ni a l’operatiu, que té gairebé mil professionals i més de 40 mitjans aeris combatent, ni als centenars de voluntaris encarregats des de fa dies de les tasques de defensa de les poblacions. La pluja, prevista per a dissabte, es va retardar fins ahir a la tarda per permetre que les tasques d’extinció recuperessin una mica de terreny a Peña Oroel i allunyar, de mica en mica, el temor del foc entrant en un paratge natural de valor ambiental i sentimental excepcional per als veïns de la zona.
El conseller d’Interior, Roberto Bermúdez de Castro, va anunciar en el primer Cecopi de la jornada l’activació de l’aeròdrom de Santa Cilia com a base d’emergències. Una nova infraestructura, que no es pot dedicar al vol recreatiu, des d’ahir facilita la feina dels mitjans aeris, que hauran de fer menys quilòmetres per carregar combustible.
La pista de Jaca també va ser el primer lloc d’aterratge dels reforços francesos, així com un lloc d’anades i vingudes dels mitjans de les comunitats autònomes bolcades en l’extinció. A terra, els camins, els camps i les carreteres secundàries s’omplen de branques i brossa. És l’efecte de l’enorme treball dels voluntaris. A Jaca compten gairebé un centenar armats amb desbrossadores i motoserres.
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