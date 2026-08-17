La plaça de la Vila de Gràcia es rendeix als castells
La diada dels castellers del barri barceloní i els Xiquets de Reus reuneixen veïns i turistes en una de les cites més importants de la celebració. La trobada matinal va estar marcada per les altes temperatures, la presència de turistes i l’ambient festiu.
Daniela Cabeza
Ahir a les 11.30 hores, quan encara faltava mitja hora perquè comencés la diada castellera, la plaça de la Vila de Gràcia ja presentava una imatge de gran afluència. L’arribada d’assistents va ser constant i, a mesura que s’acostava el migdia, trobar un lloc des del qual seguir les construccions era cada vegada més difícil. Veïns, aficionats als castells i turistes es van concentrar al voltant de la plaça per no perdre’s una de les cites de la festa major.
L’actuació va reunir els Castellers de la Vila de Gràcia (de camises blaves) i els Xiquets de Reus (color avellana), que van aixecar els castells davant d’un públic que seguia cada moviment amb atenció. L’espectacle va durar una hora i mitja. Durant bona part del matí, les mirades es van centrar en les dues agrupacions i la plaça es va convertir en un punt de trobada entre els que ja coneixien la tradició castellera i els que s’acostaven per primera vegada a descobrir-la. El sol i les altes temperatures van acompanyar la jornada i van obligar els assistents a buscar maneres de suportar la calor. Ventalls, gorres i barrets van ser alguns dels complements més habituals, a part dels petits ventiladors portàtils que molts portaven a la mà. Malgrat les condicions meteorològiques, ningú semblava disposat a perdre’s l’espectacle. L’ambient va ser animat i festiu durant tot el matí, amb aplaudiments que acompanyaven cada avenç de les estructures. Els de Gràcia van aixecar un tres de vuit, un dos de vuit amb folre i van carregar un quatre de vuit. Per la seva banda, els Xiquets de Reus es van apuntar un quatre de vuit, un tres de vuit i un cinc de set. Entre els qui seguien atentament les actuacions també hi havia molts turistes. Alguns contemplaven per primera vegada com els castellers aixecaven les torres humanes, mentre que d’altres aprofitaven per treure fotografies i vídeos amb el mòbil.
Centre d’atenció
Cada construcció va concentrar les mirades. En els moments de més tensió, l’atenció es va centrar per complet en els castellers i, quan l’enxaneta va arribar a la part superior, el silenci va donar pas als aplaudiments.
Les estructures s’aixecaven diversos metres sobre els caps dels assistents, que van seguir cada moviment amb gran expectació abans de celebrar amb una ovació la culminació dels castells. La festa va tornar a mostrar una combinació entre tradició local i presència internacional, ja que hi ha persones de fora del barri que s’acosten a conèixer algunes de les activitats més representatives.
Entre aplaudiments, ventalls i mòbils aixecats per captar cada moment, la tradició castellera va convertir la plaça de la Vila en un dels punts neuràlgics de la festa major durant aquesta jornada.
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