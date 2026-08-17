Ara obres
La Rambla tot just reformada acollirà el desè aniversari de l’atemptat del 17A el 2027
El sentit homenatge a les víctimes que cada any se celebrava al pla de l’Ós, sobre el mosaic de Joan Miró, ha hagut de traslladar-se a la plaça Sant Jaume
Les víctimes del 17A protagonitzen un emotiu acte a la plaça de Sant Jaume i reclamen localitzar els 136 afectats que encara no han estat indemnitzats.
Jordi Ribalaygue
La commemoració de l’atemptat de la Rambla del 2017 ha deixat aquest any una imatge diferent, a l’haver de celebrar-se excepcionalment a la plaça Sant Jaume a causa de les obres que actualment ocupen el passeig. La reforma de la Rambla s’havia pogut compaginar en les últimes tres edicions amb el sentit acte que cada agost protagonitzen les víctimes de l’atac terrorista. Se celebra al pla de l'Ós, el tram que llueix el mosaic de Joan Miró sobre el qual va acabar parant-se la furgoneta utilitzada en l’atropellament massiu del 17A. En aquesta ocasió, l’avenç dels treballs impedia l’homenatge en el punt habitual i les autoritats i el col·lectiu de víctimes va pactar una reubicació puntual.
L’any que ve la Rambla ja haurà finalitzat les obres i, si no hi ha incidències, el nou aspecte del passeig portarà mig any de rodatge. Així que el desè aniversari de l’atac, la primera dècada rodona, podrà commemorar-se de nou al lloc dels fets. «No és que preveiem que l’any que ve torni a la Rambla, sinó que hi tornarà», afirma amb contundència Robert Manrique, assessor en funcions de l’extinta Unitat d’Atenció i Valoració d’Afectats per Terrorisme (UAVAT) i membre del Centre d’Interpretació del Terrorisme de Barcelona. «Aquest matí [en l’acte d’homenatge] m’ho ha tornat a confirmar Protocol, l’acte de l’any que ve es tornarà a fer a la Rambla, a més, hauran posat ja la placa que hi havia abans de les obres, que està guardada», precisa.
Aquest element memorial es va col·locar el 2019 al costat del mosaic de Miró, incrustat al paviment. Es tracta d’una placa rectangular i llarga amb la frase «Que la pau et cobreixi, oh ciutat de pau» en català, castellà, àrab i anglès. És una de les mostres de dol espontànies que la ciutadania va deixar a la Rambla i va ser escrita originàriament en àrab. Va acompanyada de la data i l’hora exactes de la tragèdia («17.08. 2017.16.50 h») i del dibuix Barcelona de l’artista Frederic Amat. En l’atemptat de Barcelona van morir 16 persones i almenys 352 van patir ferides físiques o seqüeles psicològiques, segons va determinar l’Audiència Nacional el 2021.
Mig any per acabar les obres
L’estrena de la remodelació està prevista per a d’aquí a mig any. Tancarà més de 50 mesos de reforma urbanística. Les obres van començar en el tram entre Colom i Santa Madrona l’octubre del 2022. Des del novembre passat aborden el tram superior, fins a la plaça de Catalunya. La inversió total supera els 55 milions d’euros.
L’Ajuntament de Barcelona va anunciar al juny que prepara una gran festa de dos dies de durada a tall d’inauguració ciutadana, tot el cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. Els actes ja tenen fins i tot lema; «Rambles amunt, rambles avall», i director artístic, el creador visual Lluís Danés. Hi haurà circ, música, dansa i poesia i comptarà amb la participació tant de personalitats i rostres coneguts com d’entitats locals. El pressupost inicial per al desplegament artístic és de «com a màxim 500.000 euros», tot i que es podria ampliar un 10% per fer front a possibles imprevistos.
La nova Rambla serà més per als vianants, amb una nova configuració fluida de voreres i calçada que faciliti el pas transversal i longitudinal. El consistori tracta també que l’actuació material aconsegueixi una millora de la seva oferta comercial amb restriccions de llicències i canvis a la Boqueria i un impuls a la vida cultural, gràcies al rescat privat del Teatre Principal, la rehabilitació de la Foneria i la municipalització del Capitol. L’aspiració final és que atragui el públic local i no només turistes com en els últims anys. En aquest sentit, destaca la desaparició de les 11 antigues paradetes d’ocellaires, la renovació de les de floristes, la reubicació dels quioscos de premsa i la nova distribució i disseny de les terrasses dels bars.
- Un veí de Fonollosa de 40 anys mor en una sortida de via a la C-37z, a Manresa
- L’aigua de l’aire condicionat no sempre s’ha de llençar: aquests són els usos que li pots donar
- Una web ultracatòlica ataca sor Lucía aprofitant l’entrevista a la seva germana
- La Llei de Propietat Horitzontal et protegeix: si et toca ser president de la comunitat i tens més de 70 anys, pots demanar que et rellevin
- Localitzen el cos de la mare de la jove de Berga desapareguda en el terratrèmol de Colòmbia
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'Entre l’excés de feina i el buit de la inacció hi ha un punt fèrtil: el de l’activitat amb sentit
- Els Mossos enxampen dues persones que havien sostret productes per valor de 393 euros de tres supermercats