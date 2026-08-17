Treballar el sòl pelvià
Les fundadores de la pionera clínica RAP Barcelona animen les dones que travessen la menopausa a no resignar-se al dolor en les relacions sexuals.
Beatriz Pérez
La menopausa canvia completament el cos de la dona, incloent-hi la zona pèlvica. "Canvia la zona externa de la pelvis, la vulva, però també la part interna, la vagina. Hi ha, fonamentalment, un aprimament de la mucosa de la vagina", assegura la fisioterapeuta Inés Ramírez, fundadora de la clínica RAP Barcelona –les sigles fan referència a les paraules "reeducació abdominopelviana"–, juntament amb Laia Blanco i Stéphanie Kauffmann. Totes tres, conegudes com les "RAPeres", estan especialitzades en sòl pelvià i, a més, són autores del llibre Placer en la menopausia (Plataforma Editorial).
Durant anys, la menopausa ha sigut tractada com un tema incòmode, mèdic o inevitablement negatiu. No obstant, aquest llibre trenca amb aquest relat i proposa una mirada diferent: la menopausa com una transició fisiològica potent que es pot viure amb benestar, plaer i autonomia quan s’entén i s’acompanya adequadament. La clínica RAP Barcelona, creada el 2003, va ser pionera a l’hora de tractar totes aquestes problemàtiques.
Capacitat elàstica
Així, sentir plaer en les relacions sexuals durant la menopausa és possible. Normalitzar el dolor que de vegades es pot notar és un error. Entrenar la zona pèlvica amb fisioteràpia ajuda a poder pal·liar aquest i altres símptomes. Amb la menopausa es perd l’elasticitat de la vagina i això fa que el coit sigui més dolorós.
Tant és així, que moltes dones arriben a pactar amb les seves parelles no tenir relacions sexuals. Hi ha dones que no només han de fer servir un lubricant per tenir relacions sexuals, sinó també en el seu dia a dia. A través del "tacte vaginal" i de generar "estiraments sense dolor", la fisioteràpia hi té un paper important.
També es fa servir radiofreqüència per ajudar el "reg sanguini", ja que "un dels efectes de la menopausa és la baixada d’estrògens". "La radiofreqüència contribueix a la regeneració de teixits", explica Ramírez. "Ensenyem a fer exercicis de contracció del sòl pelvià, després relaxació, ensenyem a moure la pelvis, i hi ha exercicis que combinen sòl pelvià i abdomen".
Tot això és el que es coneix com a síndrome genitourinària de la menopausa (SGM), una condició crònica derivada del descens d’estrògens que afecta la vulva, la vagina i les vies urinàries i que provoca sequedat, coïssor, dolor en les relacions sexuals (disparèunia) i problemes urinaris. Afecta almenys el 50% de dones i hi ha estudis que assenyalen que arriben a patir-lo fins al 70%.
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