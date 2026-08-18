El 50% de les residències de BCN no tenen aire a les habitacions
La normativa actual no obliga a instal·lar climatització a tots els espais, només a mantenir una temperatura ambient inferior a 27 °C / La patronal treballa per actualitzar els protocols per fer front a l’augment de nits tòrrides
Pau Lizana Manuel
Les nits d’estiu són cada vegada més caloroses i perilloses per a la població. A Barcelona enguany s’han registrat fins a 52 nits tòrrides, entre els 25°C i els 30°C de mitjana. El problema presenta un risc per a la salut de moltes persones, i especialment per a la gent gran, que triguen més a notar els símptomes de la deshidratació. La problemàtica afecta també les residències de gent gran, que de vegades tenen problemes per climatitzar l’interior de les cambres dels residents.
EL PERIÓDICO ha fet un extens cens d’aquests centres a Barcelona i ha pogut parlar amb 125 de les 189 residències de Barcelona amb més de deu places. D’aquestes 125, 67 (un 53,6%) disposaven d’aire condicionat a les habitacions, mentre que les 58 restants (un 46,4% dels casos) tenien aire condicionat només a les zones comunes, com els menjadors, però no a les habitacions.
Els geriàtrics no estan obligats, per normativa, a tenir sistemes de climatització centralitzats ni tampoc a tenir aire condicionat dins de les habitacions. Un decret del 2015 obliga que no se superi una temperatura ambient de més de 27 °C però, tal com reconeixen fonts del Departament de Drets Socials, la previsió es refereix "al conjunt de l’establiment" i no fixa un règim específic per a les habitacions.
Les residències inscrites abans del 2015 tampoc estan subjectes a aquesta normativa, així que estan regulades per una llei encara més antiga (de 1987) que no estipula cap temperatura mínima i no parla dels episodis de calor estiuencs. La normativa de llavors només recull que a les residències hi ha d’haver calefacció en funcionament quan la temperatura ho requereixi i determina uns estàndards per a la ventilació de les cambres.
Refugis climàtics
Les residències, això sí, estan subjectes al POCS, el pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut, que està actiu durant tot l’estiu. Es tracta d’un ampli programa que activa diferents recursos durant els episodis tòrrids per minimitzar els efectes de la calor sobre la salut en el conjunt de la societat catalana. A les residències, aquest pla es tradueix en una sèrie de recomanacions que consisteixen a tenir a punt els recursos per atendre els residents per cops de calor i estar atents al seu estat perquè no es deshidratin –la gent gran té més tolerància als símptomes–. A més, el POCS estableix que Drets Socials ha de tenir a punt "refugis climàtics" per poder ajudar els residents, especialment els més vulnerables.
Cinta Pascual, directora de la patronal de residències ACRA, explica que el gruix de les residències de Catalunya ja té protocols propis per combatre la calor de la temporada estival, que es posen en marxa precisament quan la Generalitat activa el POCS. Pascual també defensa que molts d’aquests centres, de fet, no solament tenen refugis climàtics establerts per als residents a les zones comunes, sinó que actuen com a refugis generals per a la resta de la població.
Així, la situació durant el dia a les residències sol estar controlada. Els centres eviten fer activitats en les hores centrals del dia i proven de concentrar una bona part dels residents a les zones comunes on sí que hi ha aire condicionat, s’asseguren que estiguin ben hidratats o troben solucions imaginatives, com ara portar els residents a piscines.
Altres tipus de climatització
El problema, admet Pascual, és durant les nits i especialment enguany, quan s’ha registrat el màxim històric de matinades tòrrides: a Barcelona ja són 52 nits per sobre de 25 graus. La directora de la patronal assegura que ACRA treballa per actualitzar el protocol que van impulsar l’any passat per determinar les directrius exactes per fer front a aquestes nits especialment caloroses. De moment, apunta que miraran de tenir refrigerats tots els passadissos, però defensa que a les habitacions de les residències s’hi instal·lin ventiladors i no màquines d’aire condicionat.
Pascual explica que totes les noves residències que es construeixen ja es conceben amb aire condicionat, "com no pot ser de cap altra manera", davant els episodis de calor cada vegada més intensos. Defensa, però, que és complicat que aquest tipus de climatització arribi a totes les residències, especialment a aquelles que són en edificis antics. Comparteix l’opinió Alfred Rivera, vicepresident del Col·legi Oficial del Treball Social de Catalunya. "Trobes residències molt ben climatitzades, com la majoria de les públiques, i d’altres de més petites, privades, que s’adapten com poden", explica.
En aquest sentit, un estudi recent de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) apunta que la mortalitat de la gent gran durant els episodis de calor extrema creix més a les residències que no pas als domicilis particulars. En concret, l’informe de l’investigador Albert Prades Colomé indaga en les dades de mortalitat de residències i de persones grans assistides a domicili entre el 2015 i el 2024 i conclou que hi ha un repunt de morts als geriàtrics els dies posteriors a un episodi de calor intensa superior al que es dona a les cases i pisos de gent gran dependent.
L’estudi assenyala com a possibles causes del fenomen tant problemes d’infraestructura, com ara la refrigeració, la ventilació, la temperatura interior, com qüestions organitzatives: personal insuficient, rotació, treballadors afectats per la calor o augment de la càrrega assistencial. L’investigador proposa mesures a curt termini que impliquen la millora de la ventilació, reforçar els protocols específics relacionats amb la calor, millorar les ràtios dels treballadors i formar-los específicament per fer front a aquests episodis.
Atenció domiciliària
En aquest sentit, tant Pascual com Rivera expliquen que el model de les cures a Catalunya avança cada vegada més cap a l’atenció domiciliària i que les persones que arriben a les residències solen arribar-hi amb problemes de salut més delicats que abans.
Pascual explica que les residències s’estan "posant les piles" per adaptar-se i poder fer front a aquesta tendència. Per Rivera, per la seva banda, el fet que els casos que arriben a les residències siguin cada vegada més complicats implica que la climatització dels centres hauria de ser com més va més central, de manera similar al que passa en hospitals o altres centres sanitaris.
Una altra de les recomanacions de l’estudi, a llarg termini, és que aquesta adaptació que fan les residències pel seu compte també entri en la normativa. De moment, fonts de Drets Socials afirmen que no hi ha cap modificació normativa en concret prevista.
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