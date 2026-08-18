Previsió meteorològica
Les restes de la dana i l’arribada d’un front atlàntic provocaran un canvi de temps a partir de dimecres i una baixada de les temperatures
L’Aemet adverteix d’un augment de la inestabilitat atmosfèrica amb possibles episodis de calamarsa i ratxes de vent fortes acompanyant els xàfecs
La calor i les tempestes amb calamarsa afecten deu comunitats autònomes i la dana es manté al sud-oest peninsular
Valentina Raffio
Arriba un canvi de temps a Espanya. Segons adverteix l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), a partir d’aquest dimecres s’espera l’arribada d’una vogada i d’un front atlàntic que desplaçaran la dorsal anticiclònica responsable de les altes temperatures registrades els darrers dies a bona part del país. Els models indiquen que la conjunció d’aquests fenòmens provocarà l’entrada progressiva d’aire més fresc des de l’oest i, amb això, una baixada significativa de les temperatures a bona part del país. Els experts també adverteixen que la situació provocarà un augment de la inestabilitat atmosfèrica, per la qual cosa en alguns punts es podrien produir xàfecs intensos, tempestes i fins i tot episodis de calamarsa.
Els experts assenyalen dimecres com una jornada de transició. L’arribada d’aires més frescos des de l’atlàntic posarà en marxa un descens tèrmic que, durant aquesta jornada, començarà a sentir-se en bona part del país i que agafarà encara més força de cara a dijous.
La situació també provocarà un augment de la inestabilitat durant aquesta jornada. A partir del migdia s’espera un augment dels núvols d’evolució a bona part de la Península, amb una probabilitat més alta de xàfecs i tempestes, especialment als Pirineus, les serralades Bètiques, el nord del sistema Ibèric i la serralada Cantàbrica. Els pronòstics apunten que algunes d’aquestes tempestes podran arribar a intensitat forta i estar acompanyades de calamarsa i ratxes de vent molt fortes. La inestabilitat podria estendre’s a més cap a zones baixes pròximes a aquests sistemes muntanyosos i fins i tot aparèixer en sectors del sud-est.
El primer efecte tèrmic del canvi serà un descens generalitzat de les temperatures. Després d’un dimarts en què encara podran registrar-se valors per sobre dels 35 i 40 graus a bona part de la península Ibèrica, tot apunta que durant dimecres la calor començarà a perdre intensitat a nombroses regions. Els experts afirmen que aquest fenomen no es produirà de manera simultània a tot el territori ja que, mentre els termòmetres aniran baixant en bona part del territori peninsular, al Mediterrani es podria produir un últim repunt de calor abans del canvi de temps. A Catalunya, per exemple, el Meteocat ha activat diversos avisos per calor i altes temperatures nocturnes fins dimecres a la nit.
La situació també provocarà un augment de la inestabilitat durant aquesta jornada. A partir del migdia s’espera un augment dels núvols d’evolució a bona part de la Península, amb una probabilitat més alta de xàfecs i tempestes, especialment als Pirineus, les serralades Bètiques, el nord del sistema Ibèric i la serralada Cantàbrica. Els pronòstics apunten que algunes d’aquestes tempestes podran arribar a intensitat forta i estar acompanyades de calamarsa i ratxes de vent molt fortes. La inestabilitat podria estendre’s, a més, cap a zones baixes pròximes a aquests sistemes muntanyosos i fins i tot aparèixer en sectors del sud-est.
Alleujament tèrmic
La transformació tèrmica serà molt més evident entre dijous i divendres. Els models apunten que l’entrada més decidida de la vogada i del front fred atlàntic estendrà el descens tèrmic a la major part del país i augmentarà les precipitacions en nombrosos punts de la Península. Serà llavors quan el descens de les temperatures adquireixi un caràcter veritablement generalitzat. Els experts afirmen que no es tractarà únicament d’una baixada puntual provocada per tempestes, sinó d’un canvi en la configuració atmosfèrica a més escala, amb la substitució de la massa d’aire càlid acumulada durant els dies anteriors per una altra de més fresca de procedència atlàntica.
En conseqüència, després de diversos dies amb màximes per sobre de 35 graus en extenses zones, valors pròxims o superiors a 40 graus a les àrees més càlides i nits de calor extrema amb escàs alleujament tèrmic, l’arribada de la vogada suposarà una pausa apreciable en la calor d’aquest llarg estiu d’altes temperatures. Dimecres marcarà el començament de la transició, encara amb importants contrastos regionals, mentre que dijous i divendres consolidaran el descens de les temperatures i un escenari més inestable i humit a bona part de la Península.
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