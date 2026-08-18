Setge al lloguer turístic
Barcelona amplia les ajudes per prohibir pisos turístics: fins a 2.500 euros per comunitat de veïns
L’Ajuntament destina més pressupost a les subvencions i prolonga el termini per sol·licitar-les
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El Periódico
L’Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest dimarts que ampliarà les ajudes destinades a les comunitats de propietaris que decideixin prohibir els pisos turístics als seus edificis, després que la primera convocatòria hagi rebut «més sol·licituds de les previstes», segons el consistori. La Comissió de Govern ha aprovat dotar amb més diners el programa, que passarà dels 56.000 euros inicials a 256.000 euros, i ampliar el termini per presentar sol·licituds fins al pròxim 31 de desembre.
La mesura permet als veïns continuar posant mesures per limitar la presència d'habitatges d’ús turístic i reforçar la convivència als seus edificis. Les comunitats poden aprovar nous estatuts o modificar els existents per restringir l’ús turístic dels habitatges.
La iniciativa s’emmarca en l’acord firmat l’any passat entre l’Ajuntament de Barcelona, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona i el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. L’objectiu és facilitar que els edificis mantinguin un ús principalment residencial i que les normes de convivència siguin clares davant els problemes que pot generar el lloguer turístic.
Més sol·licituds de les previstes
La primera convocatòria es va publicar al febrer i, des d’aleshores, s’han presentat més de 80 sol·licituds. Tot i que això representa un petit percentatge dins del parc d’habitatge que hi ha a la capital catalana, sembla que la xifra ha superat les previsions de l’Ajuntament, que ara ha decidit ampliar el problema.
El tinent d’alcaldia d’Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme, Jordi Valls, ha assenyalat que l’objectiu d’aquests ajuts és «contribuir a l’eliminació dels pisos turístics a la ciutat».
¿Quines despeses cobreixen les ajudes?
Les subvencions estan destinades a cobrir part de les despeses de gestió que han d’afrontar les comunitats de veïns per modificar els seus estatuts i limitar els usos turístics de la finca.
En concret, les comunitats poden rebre fins al 50% dels costos relacionats amb aquest procés, incloses despeses de notaria, registre i honoraris professionals. L’ajuda pot arribar:
- Fins a 1.500 euros quan es modifiquen uns estatuts que ja són vigents.
- Fins a 2.500 euros quan es creen uns estatuts nous.
Requisits per sol·licitar la subvenció
Per accedir a les ajudes, les comunitats de propietaris han de complir una sèrie de condicions.
- Han d’aprovar la creació o modificació dels estatuts per incloure expressament la prohibició de l’ús turístic o d’aquelles activitats econòmiques que puguin alterar la convivència.
- A més, el text aprovat ha de ser homologable a la clàusula establerta per la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida i l’Ajuntament.
- També és obligatori elevar els nous estatuts a document públic i inscriure’ls correctament al Registre de la Propietat, un requisit necessari per garantir-ne la validesa davant de tercers.
- La comunitat ha d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat, així com de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
Barcelona vol eliminar els pisos turístics el 2028
L’ampliació d’aquests ajuts arriba mentre l’Ajuntament de Barcelona manté la seva decisió de no prorrogar les llicències dels més de 10.000 allotjaments d’ús turístic (HUT) que hi ha actualment a la ciutat més enllà del 2028. Una decisió que, segons l’últim baròmetre municipal, compta amb el suport del 75% de la població de Barcelona.
A més, un estudi de l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) realitzat l’any passat va calcular el possible impacte de la desaparició dels pisos turístics i el seu retorn al mercat residencial. Segons les seves estimacions, aquesta mesura podria provocar una reducció d’entre el 8% i el 13,4% en els preus dels lloguers i del 6,1% en els preus de compravenda, sense afectar el PIB de la ciutat.
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