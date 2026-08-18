Temps
Catalunya es desperta amb més calor: fins a 28 graus a les sis del matí a Barcelona
Meteocat destaca l’augment de les temperatures respecte a dilluns, especialment a l’Empordà, on la tramuntana reescalfada ha disparat els termòmetres durant la matinada.
El Periódico
Catalunya ha començat aquest dimarts amb temperatures més altes que les registrades dilluns a la mateixa hora. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha destacat especialment la situació a l’Empordà, on la tramuntana reescalfada està afavorint uns valors elevats a primera hora del matí. En concret, la xarxa de meteorològiques automàtiques de Meteocat (XEMA) reflecteix aquest ambient càlid, on a Espolla (Alt Empordà, Girona) s’han registrat 27 graus abans de les sis del matí i Portbou ha registrat ratxes màximes de 58 km/h.
Però les temperatures elevades no s’han limitat al nord-est de Catalunya. A les set del matí, l’estació oficial de Barcelona-el Raval marcava 28 °C amb una humitat relativa del 76% després de sumar una altra nit tòrrida (ja en porta 53 aquest any). Meteocat mantenia, a més, actiu a Barcelona un avís per calor nocturna intensa, amb un grau màxim de perill d’1 sobre 6.
El matí s’ha despertat amb núvols baixos i boira en alguns punts, mentre que el sol ha sigut més present al sud, Ponent i al Pirineu. Segons la previsió, a l’interior de les Terres de l’Ebre i a Ponent es poden arribar als 40 graus durant eldia.
Durant el matí no es descarta alguna precipitació aïllada al sud de la Costa Brava i nord del litoral central, mentre que a partir del migdia són probables alguns xàfecs puntuals a l’interior del quadrant nord-est que seran d’intensitat feble i localment moderada.
El Meteocat manté actiu un avís per calor al sud de Catalunya, a més d’un altre per calor nocturna al litoral.
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