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Temps

Catalunya es desperta amb més calor: fins a 28 graus a les sis del matí a Barcelona

Meteocat destaca l’augment de les temperatures respecte a dilluns, especialment a l’Empordà, on la tramuntana reescalfada ha disparat els termòmetres durant la matinada.

Barcelona. Turistes recorren la Rambla durant una jornada d’altes temperatures a la ciutat. Barcelona afronta un nou episodi de calor intensa que obliga veïns i visitants a buscar ombra i hidratar-se per mitigar-ne els efectes. 3 d’agost del 2026. Societat. AUTOR: ZOWY VOETEN

Barcelona. Turistes recorren la Rambla durant una jornada d’altes temperatures a la ciutat. Barcelona afronta un nou episodi de calor intensa que obliga veïns i visitants a buscar ombra i hidratar-se per mitigar-ne els efectes. 3 d’agost del 2026. Societat. AUTOR: ZOWY VOETEN / Zowy Voeten / EPC

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El Periódico

Barcelona

Catalunya ha començat aquest dimarts amb temperatures més altes que les registrades dilluns a la mateixa hora. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha destacat especialment la situació a l’Empordà, on la tramuntana reescalfada està afavorint uns valors elevats a primera hora del matí. En concret, la xarxa de meteorològiques automàtiques de Meteocat (XEMA) reflecteix aquest ambient càlid, on a Espolla (Alt Empordà, Girona) s’han registrat 27 graus abans de les sis del matí i Portbou ha registrat ratxes màximes de 58 km/h.

Però les temperatures elevades no s’han limitat al nord-est de Catalunya. A les set del matí, l’estació oficial de Barcelona-el Raval marcava 28 °C amb una humitat relativa del 76% després de sumar una altra nit tòrrida (ja en porta 53 aquest any). Meteocat mantenia, a més, actiu a Barcelona un avís per calor nocturna intensa, amb un grau màxim de perill d’1 sobre 6.

El matí s’ha despertat amb núvols baixos i boira en alguns punts, mentre que el sol ha sigut més present al sud, Ponent i al Pirineu. Segons la previsió, a l’interior de les Terres de l’Ebre i a Ponent es poden arribar als 40 graus durant eldia.

Durant el matí no es descarta alguna precipitació aïllada al sud de la Costa Brava i nord del litoral central, mentre que a partir del migdia són probables alguns xàfecs puntuals a l’interior del quadrant nord-est que seran d’intensitat feble i localment moderada.

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El Meteocat manté actiu un avís per calor al sud de Catalunya, a més d’un altre per calor nocturna al litoral.

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