Detingut el líder d’una banda que va robar dos rellotges de luxe a BCN
Els Mossos van detenir la setmana passada el principal sospitós del grup i busquen cinc integrants més. Els agents no han pogut recuperar les joies sostretes a turistes xinesos.
Germán González
El 21 de juliol, cap a dos quarts de dues del migdia, una família de turistes xinesos que anaven pel carrer de Pau Claris va ser assaltada per un grup de sis lladres especialitzats a emportar-se rellotges de luxe. Van aconseguir apoderar-se amb violència dels rellotges de la parella, valorats en un milió d’euros entre tots dos, ja que són de la marca Richard Mille. En l’atracament van provocar lesions lleus tant al matrimoni com a una de les filles.
Els lladres van fer servir el mètode més habitual dels rellotgers: van actuar de manera coordinada per subjectar les víctimes i arrencar-los els rellotges. Després es van escapar en patinet elèctric amb el botí. Després de la denúncia interposada pels afectats, que van ser atesos al carrer per l’estat de xoc en què es trobaven, la Unitat Regional Operativa Polivalent (UROP) dels Mossos d’Esquadra es va fer càrrec de la investigació. Gràcies a la declaració dels afectats, de diversos testimonis i de les imatges de diferents hotels i edificis públics de la zona, la policia va poder identificar els sospitosos, ja que es tractava de delinqüents multireincidents habituals en aquesta mena d’assalts. Per això els Mossos van demanar al jutjat que ordenés una entrada i registre en un domicili on podien ser per atrapar-los.
El 10 d’agost, cap a dos quarts de set del matí, agents d’investigació i de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos van fer una entrada i registre en un habitatge del districte d’Horta-Guinardó, a prop de la zona de la Vall d’Hebron. S’hi va detenir el líder del grup de rellotgers, de 24 anys i amb nombrosos antecedents per múltiples delictes com ara robatoris amb violència, receptació, lesions, atemptats a agents de l’autoritat i amenaces. La policia no va trobar alguns dels altres sospitosos que van robar als turistes xinesos, motiu pel qual ha cursat cinc ordres de recerca i captura per trobar-los.
Nombrosos indicis
En el registre de l’habitatge, els agents van localitzar nombrosos indicis que implicarien els sospitosos en el robatori, però no van trobar els rellotges robats. El Jutjat de Primera Instància de Barcelona, plaça 20, porta la investigació. El sospitós, acusat de dos robatoris amb violència i lesions lleus, va passar a disposició judicial dimecres i, segons fonts judicials, va ingressar en presó provisional.
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