Educació publica un manual contra el bullying per guiar les escoles
El document aconsella als equips directius que fixin cinc dies per recollir informació i estableixin 48 hores per emetre un dictamen.
Olga Pereda
Una de les frases més repetides per part de les famílies amb fills que han patit bullying és que l’escola "no hi va fer res". Davant la inacció del centre a l’hora d’activar el protocol i solucionar el cas, una de cada quatre famílies pren la decisió de canviar de centre, segons un estudi recent de Funcas. Per cobrir aquesta llacuna, el Ministeri d’Educació i FP acaba de publicar una guia redactada per diverses expertes en educació i convivència per orientar les direccions a l’hora de dissenyar els protocols antibullying. El full de ruta inclou una clara definició de què és l’assetjament escolar, estableix terminis ràpids i concrets per aturar els casos, i recomana estendre la cultura del bon tracte a l’escola.
La primera alerta s’haurà de comunicar a la direcció del centre o la direcció d’estudis en un màxim de 24 hores. L’equip d’intervenció activarà mesures de protecció en el mateix termini. La recollida d’informació ocuparà no més de cinc dies hàbils i el dictamen s’emetrà en un màxim de 48 hores. A partir d’aquí, el pla d’intervenció arrencarà en un màxim de 10 dies hàbils i el seguiment s’haurà de mantenir durant almenys sis mesos lectius.
A Espanya, segons l’informe elaborat el 2023 per la Universitat Complutense de Madrid i impulsat per la Fundació ColaCao, el 6,2% dels estudiants de 4t de primària a 4t d’ESO admeten que pateixen assetjament escolar. El 2% es reconeixen com a assetjadors. A cada classe hi ha gairebé dos alumnes víctimes i per cada dos grups un assetjador.
No s’ha d’esperar
Elaborada per quatre especialistes de l’àmbit educatiu amb experiència en orientació, inclusió, convivència, educació emocional i ciberseguretat, la guia defineix quins elements s’han de presentar perquè un cas sigui considerat bullying: intencionalitat de causar mal, reiteració i desequilibri de poder.
La guia remarca que no s’han d’esperar mesos per actuar. Un segon episodi ja pot ser senyal suficient si hi ha intenció i desigualtat de poder. Les autores –Ana Angulo Fernández-Pacheco, Elena Campaña Marqués, María Amparo Cortell Escrivá i Andrea Escrivà Ferrer– també deixen clar el que molts experts fa anys que diuen: la mediació ordinària no és bona per resoldre el bullying perquè no estem davant d’un conflicte entre iguals.
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