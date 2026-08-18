Sants-Montjuïc
Guia de les festes de Sants 2026: concerts, carrers decorats i programa d’activitats
Aquest any se celebren del dissabte 22 al diumenge 30 d’agost
Gràcia i Sants es preparen per a unes festes majors 2026 amb alt risc de calor extrema
Alma Rodelgo Llasat
Després de les festes de Gràcia, Barcelona continua de celebració amb la festa major de Sants. Onze carrers i places s’omplen de fantasia amb decoracions temàtiques i ofereixen música, cultura popular, activitats familiars i ambient festiu durant nou dies. Al cor del districte de Sants-Montjuïc, les festes del 2026 se celebren del dissabte 22 al diumenge 30 d’agost.
Carrers decorats
Aquest any, el recorregut s’articula entorn de temàtiques molt variades, entre les quals destaquen la nostàlgia del cine, la història, la ciència, l’art, els viatges i la vida quotidiana de barri.
- Alcolea de Baix: sota el lema «El misteri dels mitjos perduts», el carrer es convertirà en un enorme estenedor de roba i els visitants podran jugar a trobar les peces desparellades. La quotidiana i familiar proposta es conforma de materials senzills, com llaunes, brics i caixes de cartró que han aportat els veïns al llarg de l’últim any.
- Guadiana: la proposta «Com més sucre, més dolç» transforma el carrer en un obrador màgic ple de dolços, bombons, pastissos i croissants gegants que faran salivar els visitants. L’espai comptarà amb mànegues de pastisseria gegants al sostre per ambientar el recorregut.
- Plaça de la Farga: inspirada en la pel·lícula Lorax, la plaça recrea un entorn boscós amb tons vius de fusta i cartró reciclat per conscienciar sobre la petjada de carboni. La proposta ha comptat amb la col·laboració del centre d’acolliment Cal Muns.
- Galileu: la temàtica ‘Catifa vermella i esperit de Hollywood’ converteix el carrer en un plató de cine clàssic, convida el públic a passejar pel seu propi passeig de la fama entre estatuetes dels Oscars i decoració cinematogràfica. La comissió va superar la falta de local treballant des de casa i amb el suport de coworkings locals i l’acadèmia Ritmes Barcelona.
- Vallespir de Dalt: submergeix els visitants en l’univers culinari de la pel·lícula Ratatouille amb una portalada de la Torre Eiffel i el xef Remy. El sostre s’adorna amb estris de cuina i hortalisses gegants fetes amb materials recollits de contenidors de reciclatge i comerços de la zona.
- Alcolea de Dalt: ret homenatge amb ‘El rugit de l’històric Circuit de Montjuïc» a les mítiques carreres de Fórmula 1 de l’època daurada del motociclisme barceloní (1932-1986). Elaborat a la nau de Violant d’Hongria amb materials 100% reciclats, el decorat inclou estructures monumentals com les Torres Venecianes i la Font del Gat.
- Papin: ‘El Llevant de l’Olimpíada Popular de 1936’ recorda els Jocs Olímpics que Barcelona celebraria el juliol de 1936 com a alternativa antifeixista i inclusiva als Jocs de Berlín. La decoració rememora aquesta fita històrica que no es va poder dur a terme per l’esclat de la Guerra Civil.
- Vallespir de Baix: ‘Orgull d’escola pública i compromís social’ reivindica una escola pública digna a través d’il·lustracions de Joan Turu i cedeix espai a col·lectius socials com la PAH i el Grup d’Habitatge de Sants. Tot i tenir el seu local precintat per la presència d’amiant, els veïns i voluntaris d’aquest carrer han pogut guarnir-lo i preparar-hi una destacada programació musical.
- Finlàndia: celebra els seus 45 anys de participació en la festa major convertint-se en ‘Un laboratori boig’ ple de microscopis, robots i àtoms. A més d’oferir ciència i sorpreses commemoratives, mantindrà les seves clàssiques activitats com la xocolatada o les havaneres.
- Sagut: aposta per l’art abstracte i conceptual amb ‘Sagunt i punt, l’art de la geometria abstracta», jugant amb la llum, les formes i les geometries per trencar amb el decorat figuratiu tradicional. El projecte sorgeix de tallers veïnals participatius on s’han transformat CD, vinils i pilotes de tennis reciclades.
- Valladolid proposa ‘Un viatge màgic per la Ruta de la Seda’ connectant l’antiga arquitectura de Samarcanda i la Xina. El sostre del carrer s’il·luminarà amb milers de fanalets xinesos fabricats amb garrafes d’aigua reciclades.
Programa d’activitats
El programa d’actes pot consultar-se en PDF i en línia. Inclou totes les activitats detallades dels nou dies de festejos.
Dissabte 22
- Taller d’acompanyament del drac xinès de la bona sort, a les 10.30 h, a la Pl. Bonet i Muixí.
- Passeig «La història de la festa major de Sants», a les 18 h, a la Lleialtat Santseca.
- cercavila de festa major. Començarà a les 19 h de la tarda a les Cotxeres de Sants i acabarà al parc de la l’Espanya Industrial.
- Balls i lluços de les colles de cultura popular, a les 19.30 h al parc de l’Espanya Industrial.
- Pregó de la festa major. A les 20 h, a càrrec de l’actriu i directora de cine Leticia Dolera.
Diumenge 23
- Visita guiada a les 10 h al cementiri de Sants, actualment adscrit a l’Hospitalet de Llobregat.
- Matinal de cultura popular amb la Colla Bastonera de Sants i la Colla Nova Gegantera de Sants a la C. Papin a les 12 h
- ‘CorreDrags’ amb Ben Alfons, Frida la Ter i Dissident.cia a la C. Guadiana, Sagunt i Papin a partir de les 18 h
Dilluns 24
- Visita als carrers decorats guiada per a persones amb autisme o necessitats cognitives, a les 10 h.
- Ofrena floral a Sant Bartomeu, a les 12 h, a l’església de Santa Maria de Sants.
- Missa solemne en honor a Sant Bartomeu, a les 13 h, a l’església de Santa Maria de Sants.
- Entrega de premis del Concurs d’ornaments de carrers, a les 19.30 h, al parc de l’Espanya Industrial.
Dimarts 25
- A les 16.00 h, ‘Olimpíades borinotes obertes al barri’ a la plaça Can Climent
- Júlia Badal i els seus Poemes dibuixats a la C. Sagunt, 99 a partir de les 18 h
Dimecres 26
- Ofrena floral a Sant Bartomeu i vermut mariner de festa major al Mercat de Sants, de les 10.00 h a les 14.30 h, al Mercat de Sants.
- 11a Batalla Ninja organitzada pels carrers Papin i Guadiana als jardins de Can Mantega, a les 11 h
- Ruta històrica per Sants, de les 18 h a les 19.30 h, a la seu del Districte.
Dissabte 29
- A partir de les 10.30 h, Scrabble gegant en català a la plaça. Bonet i Muixí seguit dels jocs familiars ‘Xics del Xurrac’ de Tombs Creatius
- A partir de les 11 h, festa de l’escuma infantil a la C. Galileu
- Entrega de premis populars d’ornaments de carrers de la festa major de Sants, a les 12 h, a la C. Vallespir de Dalt.
- Diada castellera i pilar caminant dels Castellers de Sants a la Pl. Bonet i Muixí a les 18 h
- Correfoc infantil amb Guspires de Sants i Diables de Castelldefels a les 18.30 h als jardins de Can Mantega
- Correfoc adult amb els Diables de Sants i els de Cornellà, Guspires de Sants i els de Diables de Castelldefels, a partir de les 21.30 h amb inici a la plaça Osca i final a la de Bonet i Muixí
Diumenge 30
- A partir de les 8 h, ‘Curses atlètiques’ a la C. Sants i de Creu Coberta i ‘Curses cicliste’ entre Olzinelles i Moianès
- Piromusical de clausura, a les 22 h, a les grades del parc de l’Espanya Industrial.
Concerts destacats
L’agenda musical de les festes és molt completa, vam destacar una vintena de concerts de variats gèneres en escenaris diferents.
Dissabte 22
- Queen For (tributo a Queen) a la c. Vallespir de Dalt a les 22 h
- Derrumbaos (rumba) a la C. Guadiana a les 22.30 h
- Tots Los Gatos Son Pardos (Tributo a Gato Pérez) a C. Valladolid a les 23 h
- La Tour de Carol (pop, rock) a C. Guadiana a les 00.30 h
Diumenge 23
- Grup infantil Ambauka a la Pl. Can Climent a las 20.30 h, organitzat per Castellers de Sants
- Havaneres amb la Mar Brava, rom cremat i sardinada a les 20.30 h a la C. Alcolea de Baix
- «Bruce Springsteen Experience II» a la C. Valladolid a les 21 h
- Xana Blue (diva pop catalana) a la C. Sagunt a les 22.30 h
- DJ Surda (Castellers de Sants), a les 23 h, a la Pl. Can Climent.
Dilluns 24
- Rumbeta Bona a la C. Vallespir de Baix a les 22 h
- Concerts de Fades (pop-urban) i Llum (pop-electrònica) (Castellers de Sants), a les 23 h, a la Pl. Can Climent.
Dimarts 25
- Nit de concerts amb Juny del 99 (Pedrera 3.0), Mala Vida i set de PD, a les 22.30 h, al parc de l’Espanya Industrial.
- Concert de Préssecs, a les 23 h, a la Pl. Can Climent.
Dimecres 26
- Salsona (salsa i ritmes llatins) a la C. Guadiana a les 20 h
- Port Bo (havaneres) a la C. Finlàndia a les 21 h
- Miquel del Roig (cantautor) i DJ Coronitas (Castellers de Sants), a les 22:30h, a la Pl. Can Climent.
Dijous 27
- Nit argentina amb la Peña Queer de Barcelona, Poetry Is Not Dead, Tango Is Not Dead i Orquestra Tibidabo a la C. Valladolid a partir de les 20 h.
- Lasta Sanco (mestissatge) i Les Que Faltaband (versions) (Castellers de Sants), a les 22.30, a la Pl. Can Climent.
- Powafunk (música afroamericana) a C. Vallespir de Dalt a les 22 h
Divendres 28
- Bons Nois (pop-rock), Al·lèrgiques al Pol·len (pop-rock) i DJ 2 Pega (Castellers de Sants), a les 22:30h, a la Pl. Can Climent.
- Pascual & els Desnatats (membres de la Terrasseta de Preixens) a la C. Papin a les 23 h
- Allioli Olé! (festa LGBTIQ+ en català) a la C. Sagunt a les 00.30 h
Dissabte 29
- El Sobrino del Diablo a la C. Valladolid, a les 21.30 h
- Km0 (mestissatge), SDP509 (pop-rock) i DJ Plan B (Castellers de Sants), a les 22:30h, a la Pl. Can Climent.
- Disc Cocodrilo a la C. Galileu a les 22.30 h
- Maybe i Mal Menor, bandes que assagen a la Lleialtat, a les 23 h, a la Pl. Bonet i Muixí.
- Joan Colomo i la Radiofórmula (versions) a la C. Sagunt a les 23 h
Dissabte 5 de setembre (després de les festes)
- A les 18.30 h, concert de la Banda Municipal de Barcelona al parc de l’Espanya Industrial
- A les 21 h, concert del 125è aniversari de l’Orfeó de Sants a les Cotxeres de Sants
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