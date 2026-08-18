Una venjança a Isla Cristina se salda amb tres morts
DOMINGO DÍAZ
L’alcalde del municipi d’Isla Cristina (Huelva), Jenaro Orta, va explicar ahir davant els mitjans de comunicació a les portes de l’ajuntament que el tiroteig en el qual van morir tres persones diumenge passat va deixar una "situació dantesca" a la barriada.
La principal hipòtesi apunta a una venjança entre clans. Els assaltants van acabar amb la vida de tres persones: una dona de 62 anys, la seva filla de 39 anys, embarassada de 8 mesos (el nonat també hi va perdre la vida) i un jove de 16 anys que no té res a veure amb aquesta família. A més, està en estat greu ferit pels trets el net i fill de les mortes. Els serveis d’emergències del 061 el van trobar dins de casa seva, fins on es va traslladar ell mateix al rebre l’impacte a la via pública. Hi ha un altre jove ferit pel frec d’una bala, però no és greu.
Els dos homes que anaven a la motocicleta i van obrir foc contra els vianants continuaven ahir en parador desconegut. Segons la subdelegadada del Govern, María José Rico, "tot apunta a un venjança entre diferents clans, però hi ha totes les línies d’investigació obertes".
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