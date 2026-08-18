Equipament necessari
Viladecans avança en la transformació de l’antic Casino d’Alba-rosa en una residència per a persones grans
L’actuació urbanística aspira a pal·liar la baixa ràtio de places en aquest tipus d’equipaments per a la tercera edat, inferior a la mitjana catalana
El Govern promet una nova residència pública a Viladecans després de la pèrdua de places del Frederica Montseny
Àlex Rebollo
L’Ajuntament de Viladecans (Baix Llobregat) ha aprovat inicialment el Pla Especial que permetrà transformar els terrenys de l’antic Casino d’Alba-rosa, al carrer Gardènies 20, en un nou equipament sanitari i assistencial destinat a les persones grans. El document va rebre l’aprovació inicial mitjançant decret d’alcaldia de l’1 de juliol del 2026.
L’actuació permetrà construir una residència assistida per a persones grans amb un centre de dia annex en una parcel·la de 2.102 metres quadrats situada en ple barri d’Alba-rosa. El projecte preveu atendre aproximadament 100 persones: unes 80 com a residents i 20 més com a usuàries del centre de dia.
L’edifici, antic centre social privat i restaurant, havia estat abandonat des de fa gairebé vint anys i ocupat durant part d’aquests. Amb tot, va ser desallotjat el juny del 2025 per ordre judicial, en una operació dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local. Tal com va explicar aleshores el consistori després de reunir-se amb els propietaris dels terrenys, ADMA 2025 SL, una societat participada per la constructora i promotora Rudrosa, preveia construir una residència amb capacitat per a unes 80 persones i amb centre de dia, amb places concertades amb la Generalitat.
L’antic edifici del Casino de l’Alba-rosa ja ha sigut enderrocat recentment i actualment el solar es troba buit. L’equip redactor del projecte de la nova residència és BJ arquitectes - Blai Pérez i Jordi Ramos Arquitectes Associats, SLP.
Altres residències
El Pla Especial justifica l’actuació per la creixent necessitat de recursos residencials i assistencials a Viladecans. Segons les dades incorporades al document urbanístic, la ciutat disposa actualment de 213 places residencials distribuïdes entre cinc centres, de les quals 94 són de titularitat pública. El mateix estudi assenyala que l’espera per accedir a una plaça pot arribar en alguns casos als dos anys.
Amb una població de poc més de 12.000 persones majors de 65 anys, el document calcula que Viladecans té una ràtio aproximada d’1,76 places residencials per cada 100 persones grans, per sota de la mitjana catalana que pren com a referència l’estudi. Per això, el planejament considera la nova residència un equipament d’interès públic i de caràcter essencial.
A més de l’equipament de l’antic casino, la ciutat sumarà en els propers anys dos nous centres privats. D’una banda, la residència Mirador de Viladecans, de titularitat privada, s’acabarà el 2027 al barri del Ginestar i preveu unes 150 places, a més d’un centre de dia per a 50 persones. De l’altra, una residència pública amb capacitat per a unes 80 persones, el projecte de la qual hauria de veure la llum entre aquest 2026 i el 2027, tal com van anunciar al febrer d’aquest any l’aleshores consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, i l’alcaldessa de Viladecans, Olga Morales.
La necessitat per a una nova residència pública a Viladecans va augmentar després que el Govern de la Generalitat que liderava Pere Aragonès eliminés bona part de les places públiques del Centre Sociosanitari Frederica Montseny.
El futur edifici
El Pla Especial estableix les condicions que haurà de complir el futur projecte arquitectònic, tot i que encara no defineix el disseny definitiu de l’edifici. Es fixa un màxim de 2.102 metres quadrats de sostre edificable. També es limita el creixement en altura per evitar que l’equipament es percebi com un volum excessiu dins d’un barri caracteritzat per habitatges unifamiliars.
La documentació calcula una inversió d’aproximadament 5,19 milions d’euros per a la construcció de l’equipament. L’estudi econòmic estableix que tant la inversió com la futura gestió seran privades i que el desenvolupament previst no suposarà càrregues econòmiques per a les finances municipals.
Una vegada completada la tramitació urbanística i obtinguda la corresponent llicència d’obres, el Pla Especial estableix una única etapa de desenvolupament de cinc anys.
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