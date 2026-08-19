El 75% dels municipis de BCN no van generar HPO el 2025
Un estudi de l’Associació de Promotors de Catalunya estima que l’habitatge assequible l’any passat es va concentrar en poques localitats.
Àlex Rebollo
Experts i polítics de diferent color coincideixen que un dels principals problemes en matèria d’habitatge a Catalunya és la pràctica inexistència d’un parc públic o protegit. Un problema que es repeteix en el conjunt d’Espanya. Les diferents administracions aspiren a posar remei a aquest dèficit històric en les pròximes dècades, però la producció de nous habitatges protegits no aconsegueix avançar al ritme desitjat. Així ho evidencia un estudi de l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE), que estima que tan sols un de cada quatre municipis metropolitans va iniciar algun habitatge protegit el 2025.
L’àmbit de la Gran Barcelona agrupa més de cinc milions d’habitants i és el territori amb més pressió sobre el mercat habitacional, i per això és també on més urgeixen polítiques d’habitatge. Gràcies a les dades de l’Agència d’Habitatge de Catalunya (AHC), l’APCE conclou que tan sols el 23% dels 131 municipis de l’àmbit metropolità van registrar alguna qualificació provisional d’habitatge de protecció oficial (HPO) al llarg del 2025.
O el que és el mateix, en un 77% de les localitats, unes tres de cada quatre, no es va iniciar cap HPO al llarg de l’any passat. A més, els de l’AHC també exposen una concentració de nous habitatges en pocs municipis, destacant entre d’altres: Barcelona, Viladecans, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Boi de Llobregat, Montgat, Sabadell i Cornellà de Llobregat. Tots amb més de 100 habitatges protegits iniciats. Això sí, la ràtio de nous pisos respecte als demandants d’HPO a cada localitat, amb prou feines és positiva en uns quants exemples.
En aquest sentit, els promotors catalans estimen que l’any 2025 el 89% dels municipis metropolitans van registrar una ràtio inferior a un habitatge de protecció oficial per cada 1.000 habitants, una dada "especialment rellevant si es compara amb la demanda registrada d’habitatge protegit a Catalunya", apunta l’entitat en un comunicat. D’aquesta manera, segueix l’estudi, l’any 2025, l’àmbit metropolità va sumar 104.004 sol·licituds al Registre de Sol·licitants en el Registre Oficial, mentre que el nombre d’habitatges d’HPO qualificades provisionalment no va arribar a les 3.000 unitats, cosa que equival a gairebé 35 sol·licituds per cada habitatge de protecció oficial que s’inicia.
Més demanda que oferta
"La demanda d’habitatge protegit és molt superior a la nova oferta que s’està generant. Si per cada habitatge protegit iniciat hi ha gairebé 35 sol·licituds inscrites, el problema no és només de regulació, sinó més aviat de capacitat real de construcció", valora el president de l’APCE, Xavier Vilajoana. "L’habitatge assequible necessita sòl, llicències, finançament, seguretat jurídica i també viabilitat econòmica", afegeix.
L’estudi de l’APCE també mira més enrere i conclou que més de la meitat dels municipis metropolitans no han generat habitatge protegit en un període de sis anys, malgrat trobar-se dins de l’àmbit amb més demanda residencial de Catalunya.
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