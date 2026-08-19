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Previsió meteorològica

Catalunya activa avisos per pluges torrencials i tempestes davant l’arribada d’un front que portarà un canvi de temps

Els avisos, emesos pel Meteocat, engloben una dotzena de comarques pirinenques i litorals i s’estenen des d’aquest dimecres a la tarda fins com a mínim divendres

Les restes de la dana i l’arribada d’un front atlàntic provocaran un canvi de temps a partir de dimecres i una baixada de les temperatures

Catalunya activa avisos per pluges torrencials i tempestes davant l’arribada d’un front que portarà un canvi de temps

Catalunya activa avisos per pluges torrencials i tempestes davant l’arribada d’un front que portarà un canvi de temps / ZOWY VOETEN / VÍDEO: REDACCIÓN

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Valentina Raffio

L’arribada d’una vogada i d’un front atlàntic, sumats a les restes de la dana que el cap de setmana passat va travessar Espanya, provocarà un canvi de temps en les pròximes hores. A Catalunya, Meteocat ha activat avisos per intensitat de pluges davant la formació de possibles xàfecs de caràcter torrencial que podrien descarregar fins a 20 litres per metre quadrat en períodes de tot just 30 minuts. Els avisos afecten una dotzena de comarques pirinenques i del litoral i s’estenen des d’aquest dimecres a la tarda fins com a mínim divendres. Protecció Civil, per la seva banda, ha activat la prealerta del seu pla davant inundacions davant l’arribada d’aquestes intenses pluges i demana a la població extremar precaucions durant aquests episodis i, sobretot, allunyar-se de zones potencialment inundables durant els moments àlgids del temporal.

Aquest dimecres són almenys tres les comarques en alerta per intensitat de pluja: Empordà, Garrotxa i Ripollès. Dijous, a més d’aquestes, s’afegiran a la llista Terra Alta, Baix Ebre i Montsià així com totes les costaneres des del Garraf i Tarragonès fins a les Terres de l’Ebre. Divendres, en canvi, estaran en avís zones com la Selva, Maresme, Vallès, Barcelonès i Baix Llobregat. En tots els casos, els avisos activats són de nivell groc i es concentren, majoritàriament, durant la tarda i nit dels respectius dies. Els models apunten que el perill estimat per a aquest episodi es correspon a un nivell 2 sobre 6 en l’escala de riscos meteorològics. Els pronòstics apunten que durant aquest episodi podrien registrar-se descàrregues de fins a 20 litres per metre quadrat en períodes de mitja hora.

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En els pròxims dies, elsavisos per pluges s’intercalaran amb els de calor. Aquest dimecres, per exemple, hi ha avisos per altes temperatures al Ponent de Lleida, sobretot al Segrià i Ribera d’Ebre, així com a les Terres de l’Ebre, Baix Llobregat, Vallès i Bages. Gran part del litoral català, des del Barcelonès fins a l’extrem sud, també hauran d’activar en les pròximes hores avisos per calor nocturna davant d’una altra tanda de nits tòrrides que, en alguns casos, podrien vorejar els 30 graus. Els experts afirmen que la calor tendirà a afluixar a partir de dijous i divendres, quan l’arribada del front atlàntic provocarà un descens generalitzat de les temperaturesras.

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