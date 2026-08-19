Dutxar-te de matinada et pot portar problemes amb els veïns: això és el que diu la llei
La Llei de Propietat Horitzontal no prohibeix dutxar-se a la nit, però el soroll excessiu i reiterat sí que pot acabar generant conflictes i denúncies
Les nits d’estiu poden arribar a ser especialment difícils quan les temperatures no baixen i la calor s’acumula dins de casa. Moltes persones intenten refrescar-se com poden: obren finestres, posen ventiladors o aire condicionat, dormen amb poca roba o decideixen fer una dutxa abans d’anar a dormir.
El problema és que, durant les nits més caloroses, aquesta dutxa pot arribar molt tard. Tornar de sopar, de la platja o d’una sortida nocturna i posar-se sota l’aigua a la una, les dues o les tres de la matinada pot semblar completament normal per a qui ho fa.
Però què passa si els veïns senten les canonades, les aixetes, la mampara o els cops del bany mentre intenten dormir?
Et poden prohibir dutxar-te de matinada?
La resposta general és no. La Llei de Propietat Horitzontal no prohibeix dutxar-se a la nit.
Utilitzar el bany és una activitat normal dins d’un habitatge i, per tant, ni un veí ni una comunitat de propietaris poden impedir de manera absoluta que una persona es dutxi a una determinada hora.
Ara bé, això no significa que a la nit es pugui fer qualsevol soroll sense conseqüències.
La situació canvia quan la dutxa genera molèsties reiterades i excessives que afecten el descans dels altres residents de l’edifici.
El problema no és la dutxa, sinó el soroll
L’article 7.2 de la Llei de Propietat Horitzontal estableix que els propietaris i ocupants d’un habitatge no poden desenvolupar activitats que resultin molestes, perjudicials, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites.
Per tant, la clau no està en el fet de dutxar-se de matinada, sinó en com es fa i en les conseqüències que té per a la resta de veïns.
Una dutxa puntual a mitjanit difícilment serà suficient per provocar un problema legal. En canvi, si cada nit hi ha sorolls forts de canonades, cops de portes, mampares, aixetes o objectes arrossegats durant una estona llarga, el conflicte pot anar més enllà d’una simple queixa.
Què pot fer un veí si no pot dormir?
El primer pas acostuma a ser intentar solucionar-ho parlant amb la persona que provoca les molèsties.
Moltes vegades el mateix veí ni tan sols és conscient que la seva dutxa se sent amb tanta intensitat al pis del costat o de sota. També pot ser que el problema no sigui la persona, sinó unes canonades antigues o una instal·lació defectuosa que amplifica el soroll.
Si parlar-ne no funciona i les molèsties continuen, es pot comunicar el problema al president o administrador de la comunitat de propietaris.
La comunitat pot requerir formalment al responsable que deixi de provocar aquestes molèsties i, si la situació persisteix, arribar a iniciar accions legals.
El conflicte pot acabar en denúncia?
Sí, però no simplement perquè algú es dutxi tard.
Perquè una reclamació tingui força, normalment cal demostrar que existeix un soroll nocturn reiterat, excessiu i prou greu per impedir el descans.
Per això es poden recopilar proves, com les dates i hores en què es produeixen les molèsties, enregistraments fets des de l’habitatge afectat, testimonis o mesuraments acústics.
A més de la Llei de Propietat Horitzontal, també s’han de tenir en compte les ordenances municipals de soroll, ja que cada ajuntament pot establir límits acústics i horaris específics.
Si les molèsties són constants i superen els límits permesos, es pot arribar a avisar la Policia Local o presentar una denúncia.
En definitiva, pots dutxar-te de nit o de matinada, també durant les nits més asfixiants de l’estiu. El que la llei exigeix és que aquest ús normal de casa teva no es converteixi en una molèstia greu i continuada per als veïns.
Perquè, amb la calor, una dutxa nocturna pot ser la millor manera de dormir fresc, però si cada nit desperta mig edifici, el problema ja no és la dutxa: és la convivència.
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