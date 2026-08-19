Nou sismes a Granada provoquen el temor de futures tremolors
Els terratrèmols causen tres ferits lleus i el desallotjament, a Las Gabias, de 600 persones que viuen en sis blocs de pisos. També hi ha afectacions a l’Alhambra, tot i que no semblen estructurals.
RAFA ARANDA
Quan semblava que havia quedat enrere el malson de dissabte passat, dia en què es va registrar un terratrèmol a Alhendín i tota l’àrea metropolitana de Granada amb una magnitud 5, la regió va tornar a patir, tres dies després, una nova cadena de terratrèmols.
Ahir, segons les dades registrades per l’Institut Geogràfic Nacional (IGN), el sòl va tornar a tremolar a causa principalment d’un terratrèmol de magnitud 4,8. Aquest moviment sísmic es va produir a les 10.37 hores, hora peninsular espanyola, amb epicentre localitzat al nord-oest de Gójar. Aquest, realment, va ser el més important del dia, perquè Antonio Sanz, el conseller de Presidència, Sanitat i Emergències d’Andalusia, va xifrar fins en nou els terratrèmols que van tenir una magnitud superior a 3 (quatre de més de 4 i cinc entre 3 i 4). La gran pregunta ara és quan acabarà aquesta successió de tremolors, però des de la Junta d’Andalusia es parla d’un fenomen "impossible" de predir.
L’Alhambra, tancada
"És impossible, per part dels especialistes, determinar si aquesta sèrie sísmica prosseguirà o no. Per tant, hem d’aclarir que és una cosa no predictible. Els terratrèmols no es prediuen, però sí que és veritat que el que hem de fer és treballar moltíssim i el que estem fent és informar la ciutadania per saber com actuar davant un terratrèmol", va explicar Sanz en el seu balanç d’ahir a la tarda sobre el que passa a Granada des de dissabte passat. Des d’aleshores, el missatge repetit per part dels experts i de la Junta d’Andalusia era que calia estar alerta perquè era probable que hi hagués més moviment sísmic en els pròxims dies.
De moment, igual que dissabte, no ha calgut lamentar danys personals ni materials d’importància. En total, han sigut 14 assistències les ateses des dels serveis sanitaris: sis sol·licituds d’assistència per ansietat, cinc per mareig i tres per traumatismes lleus per elements arquitectònics. Sí que hi ha tres ferits lleus, una nena de 13 anys amb ferida per un maó que va ser traslladada a l’hospital i dos amb traumatisme cranial lleu.
Entre les principals afeccions hi ha els danys a l’Alhambra. "Des del punt de vista preventiu, es mantindrà tancada i aquesta tarda [per ahir] tampoc obrirà, sobretot perquè s’està fent una inspecció. La inspecció visual efectuada no ha posat de manifest danys estructurals significatius als palaus nassarites ni a l’alcassaba que ens permetin observar, detectar i apreciar risc de col·lapse dels immobles", va valorar Sanz.
"Sense perjudici d’això, sí que s’han identificat algunes situacions molt localitzades d’elements no estructurals per no posar en perill patrimoni com l’Alhambra. A l’alcassaba s’han detectat algunes situacions que són de caràcter lleu. I als palaus nassarites i, en particular, a la Sala del Tron, alguna caiguda d’elements decoratius de guixeria", va prosseguir el conseller andalús.
On s’està vivint una situació més preocupant és a Las Gabias. Els tècnics municipals han decidit desallotjar sis blocs de pisos, unes 600 persones que residien a 371 habitatges. "S’estan ressituant aquestes persones i el que es pretén és assegurar casa seva", va informar Sanz, concretament s’estan reallotjant en dependències municipals. "Evidentment, no és un perill imminent, on hagi corregut perill la població, però, sí, des del punt de vista preventiu i fins a analitzar si existeixen danys estructurals en aquests habitatges", va valorar, tranquil·litzant a l’assenyalar que "el que sí que sembla indicar és que no estem parlant de danys estructurals molt greus".
Missatge de serenitat
Davant la dificultat per predir què passarà en els pròxims dies, la Junta d’Andalusia va tornar a compartir "un missatge de serenitat, un missatge de control i un missatge de seguretat". El que sí que es demana és autoprotecció: "És fonamental. I també, lògicament, hem prealertat els serveis d’emergències a tots els nivells en més magnitud, sempre preparats per a qualsevol situació".
"Estava a casa dels meus pares, al pati del darrere, i de sobte va començar a moure’s tot, però molt bèstia. Se sentia fort el so de la terra al moure’s", va explicar un granadí a aquest diari. Malgrat la prevenció, l’ensurt no desapareix del cos.
De moment, ahir es van rebre més de 500 trucades a la sala del 112 per reportar incidències i circumstàncies d’aquesta sèrie sísmica, d’aquests nou terratrèmols. En general, ja des del dia 15, han sigut un total de 1.871 incidències gestionades des del 112.
Novament es va repetir que s’han de seguir els consells en aquestes situacions. "Durant el sotrac es recomana mantenir-se al lloc on es troba la persona i buscar protecció. ¿Com? Doncs, evidentment, ajupint-se, cobrint-se i agafant-se. A l’interior, allunyar-se de mobles, finestres o de llums. I, si s’és a l’exterior, allunyar-se d’edificis, murs i pals elèctrics", va resumir Sanz.
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