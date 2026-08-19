La policia indaga en el tiroteig de Badia, el novè a Catalunya en 10 dies
Germán González
Badia del Vallès va registrar dilluns a la nit el novè tiroteig en 10 dies a Catalunya, tots ocorreguts a l’àrea de Barcelona. Els Mossos d’Esquadra investiguen aquest nou incident amb armes de foc que va tenir lloc cap a dos quarts de deu de la nit a l’avinguda del Mediterrani de la localitat del Vallès. A l’arribar-hi, els agents van trobar beines a terra, que van recollir per analitzar-les, però no hi havia cap ferit.
L’incident va generar inseguretat en veïns i l’Ajuntament de Badia del Vallès va cridar a la calma, segons el Diari de Sabadell. La formació Som de Badia va expressar en les xarxes la seva "preocupació" i va demanar "informació, responsabilitat i respostes", alhora que va destacar que la seguretat ha de ser prioritat. Fonts policials indiquen que un grup criminal va disparar a l’aire per intimidar els rivals, pràctica comuna en el narcotràfic. Els Mossos assenyalen que aquests delinqüents només treuen armes per utilitzar-les, com en aquests trets. La policia se centra en controls preventius i registres en zones amb delinqüents i a investigar bandes organitzades amb armes.
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