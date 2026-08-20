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Un assaig dona resultats positius en la vacuna contra el melanoma

Un assaig dona resultats positius en la vacuna contra el melanoma

Un assaig dona resultats positius en la vacuna contra el melanoma / Crédito: Wikimedia Commons.

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Beatriz Pérez

Barcelona

Les farmacèutiques Moderna i Merck es van disparar un 156% i un 10% a la borsa després de publicar una nota de premsa en la qual van anunciar resultats preliminars positius d’un assaig en fase 3 per desenvolupar una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell que més risc de metàstasi comporta i que, a més, està relacionat amb cremades en la infància. El melanoma és el segon tumor més freqüent en dones de menys de 40 anys.

Moderna i Merck, que col·laboren des del 2016 en vacunes personalitzades d’ARN missatger (ARNm) per a oncologia, van anunciar que el seu assaig clínic en fase 3 va mostrar una reducció en la recurrència del melanoma i un retard en l’aparició de metàstasi. Aquesta fase és l’última abans de la possible autorització, avaluant eficàcia i seguretat en molts pacients. Van combinar una vacuna d’ARNm amb Keytruda, un anticòs monoclonal de Merck. És el primer cop que una vacuna d’aquest tipus aconsegueix resultats positius en un assaig en fase 3, el més avançat, i també és la primera vegada que ho fa un tractament oncològic basat en ARN missatger.

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