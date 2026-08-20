Gràcia premia la plaça de Rovira i Trias pel tribut a Antònia Font
Mozart, amb evocacions a l’umbracle de la Ciutadella, obté el segon lloc, i Llibertat, amb el món de Mordor, s’adjudica el tercer guardó en el concurs dels carrers ornamentats del barri.
Jordi Ribalaygue
La festa major de Gràcia va triar ahir la plaça de Rovira i Trias com el carrer més ben decorat de tots els guarniments del barri aquest 2026. La guanyadora s’ha mudat per a les celebracions inspirant-se en el llegendari disc Batiscafo Katiuskas, del grup mallorquí Antònia Font, que compleix 20 anys del seu llançament.
Rovira i Trias es va imposar al carrer de Mozart, que va obtenir el segon premi per uns ornaments que evoquen l’antic umbracle de la Ciutadella. La tercera plaça se la va adjudicar el carrer de Llibertat. És una de les cinc vies que s’han basat en l’imaginari d’El Senyor dels Anells, de l ’escriptor J. R. R. Tolkien, per engalanar-se; en el seu cas, ha recreat el món tenebrós de Mordor.
La plaça de Rovira i Trias va cantar victòria folgadament sobre els altres 22 concursants. El jurat li va concedir un marge de fins a més de 40 punts sobre els altres competidors, que es van repartir la resta de places de la classificació amb unes diferències molt més ajustades.
Les oníriques cançons del recordat àlbum d’Antònia Font s’encarnen a la plaça de Rovira amb un esplèndid envelat, que ha fet furor i ha sigut immortalitzat per multitud de càmeres aquesta setmana. Al penetrar a l’esplanada, els visitants semblen capbussar-se sota el mar, com bussejadors sense escafandre. A més, la plaça pot presumir de ser creditora d’una de les icones de les festes, el batiscaf que han construït i que rememora el conegut tema del grup dissolt, amb Joan Roca, el baixista de la banda, que va morir el juliol passat.
"¡Tongo, tongo!"
"Tongo, tongo", va tornar a clamar la plaça de la Vila, la broma més aviat innocent que rep cada any la designació del guanyador. Aquest any potser es va cridar amb més força, si és possible, quan, al revelar-se la llista dels premiats, el públic es va adonar que cap de les cinc vies dedicades a El Senyor dels Anells s’emportaria el guardó més desitjat. De tota manera, una sí que va pujar al podi.
Abans de revelar-se el veredicte del jurat, Progrés apuntava alt. No eren pocs els que apostaven per la plaça de la Vila de Gràcia, la via engalanada amb un formidable compendi de 130 metres de l’imaginari de la Terra Mitjana, que partia com a favorita. Durant aquests dies s’ha convertit en un ineludible destí a Barcelona per als incondicionals del món fantàstic de Tolkien, admirats per la destresa dels veïns al reproduir escenes que remeten a la trama èpica de la novel·la i les pel·lícules. Entre d’altres, sobresurten la recreació de la lluita entre el Balrog i Gandalf a les profunditats de Mória i la imponent figura del rei bruixot d’Angmar a cavall d’una infernal bèstia alada, just al final del recorregut.
La sorpresa es va escampar quan es va anunciar que Progrés quedava classificada en sisena posició. Els veïns del carrer eren els vigents vencedors, al guanyar el concurs el 2025 amb un tribut a la cultura del foc, i també van triomfar el 2023. Les altres tres vies consagrades a la imatgeria de Tolkien van obtenir el setè lloc (l’èlfica Rivendel del carrer de Tordera), el desè (l’esperit dels ents i l’ombra d’Isengard a Fraternitat de Baix) i el catorzé (la plàcida llar dels hòbbits de Fraternitat de Dalt). De tota manera, la comissió de festes va aplaudir l’entrega dels cinc carrers que, en un fet excepcional a les festes, han compartit el mateix motiu en els seus ornaments i va fer-los un reconeixement amb una menció especial a la coordinació.
Dos actes finals
Les festes de Gràcia van començar el cap de setmana passat i s’acaben demà. Fins aleshores encara és té l’ocasió de passejar pels 23 carrers adornats a la Vila de Gràcia. A més, les celebracions es tancaran el 21 d’agost amb dos grans actes: d’una banda, s’organitza la gimcana de la festa major, amb la figura d’Antoni Gaudí com a eix, i el correfoc rematarà les celebracions, amb un recorregut per la plaça de la Vila i els carrers de Sant Domènec, Sant Pere Màrtir, Pere Serafí, Ros de Olano, Torrent de l’Olla, Or, Torrijos, travessera de Gràcia i Diluvi.
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